《異動股》九倉（００００４）逾１２４億奪龍翔道地王，價跌４％

《經濟通通訊社１７日專訊》九倉（００００４）現跌３﹒９９％，報３１﹒２５元；成交

約１９３萬股，涉資６１２０萬元。

大摩維持「持平」評級，目標價３３元不變。

政總署公布，一幅位於九龍九龍塘龍翔道與獅子山隧道公路交界的新九龍內地段第６５７９

號的用地，以１２４﹒５億元批予九倉，符合市場預期，批租期為５０年。每方呎樓面地價約２

８５３１元，成為九龍區史上呎價最高地皮，打破了嘉里建設（００６８３）於２０１６年１０

月在筆架山龍翔道中標地皮２１２０６元的紀錄。

該地皮位置優質，市場此前已預計將成為今年第一幅「百億地王」及創九龍區新高。市場估

計每平方呎樓面地價介乎２﹒２萬至３﹒８萬元，總地價約９６億至１６６億元。

該地皮面積約為１２﹒１２萬平方呎，最高可建樓面面積約為４３﹒６４萬平方呎。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

九倉 （００００４） ３１﹒２５元 下跌３﹒９９％

恆基地產（０００１２） ５２﹒６０元 上升０﹒１０％

新鴻基 （０００１６） １３２﹒８０元 下跌０﹒７５％

新世界 （０００１７） １２﹒３２元 下跌０﹒９６％

太古Ａ （０００１９） ７７﹒００元 下跌０﹒６５％

會德豐 （０００２０） ５９﹒５５元 下跌０﹒０８％

信和置業（０００８３） １４﹒５８元 上升０﹒９７％

恆隆地產（００１０１） ２０﹒５０元 上升０﹒７４％

嘉華國際（００１７３） ４﹒８０元 上升１﹒２７％

嘉里建設（００６８３） ３５﹒４５元 下跌０﹒７０％

長實集團（０１１１３） ７２﹒８５元 下跌０﹒３４％

太古地產（０１９７２） ２５﹒６５元 下跌０﹒７７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｆｆ）

