【駐京專電】國資委：去年９８家央企利潤首破１﹒４萬億增１５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國資委表示，２０１７年央企實現利潤

１４２３０﹒８億元（人民幣．下同），首次突破１﹒４萬億元，較上年增加１８７４億元，同

比增長１５﹒２％，經濟效益的增量和增速均為五年來最好水平。

