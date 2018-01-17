【駐京專電】國資委：去年已完成央企化解鋼鐵過剩產能５９５萬噸

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國資委新聞發言人沈瑩表示，持續加大去

產能力度，提前超額完成全年目標任務。２０１７年，中央企業共化解鋼鐵過剩產能５９５萬噸

，已基本完成，化解煤炭過剩產能２７０３萬噸，今年目標化解１０００萬噸以上，主動淘汰、

停建、緩建煤電項目５１個，煤炭資產管理平台公司整合煤炭產能１億噸。一企一策「處僵治困

」，減虧增盈效果明顯。已累計完成超過１２００多戶「處僵治困」任務，其中約有４００戶實

現市場出清。扎實推進重組整合。國資委監管的中央企業戶數調整至９８家；近年來累計減少法

人戶數８３９０戶，減少比例達１６﹒１％，僅管理費用一項就節約１３５億元。多措並舉降槓

桿減負債。

２０１７年末中央企業平均資產負債率６６﹒３％，同比下降０﹒４個百分點；６２家企業

資產負債率比上年下降，４０家企業資產負債率降幅超過１個百分點。



＊央企累計上繳稅金２﹒２萬億，同比增長５﹒５％＊



此外，全年中央企業累計上繳稅金２﹒２萬億元（人民幣．下同），同比增長５﹒５％，增

速比上年同期加快２﹒５個百分點，其中４１家中央企業上繳稅金增速超過１０％。中央電信企

業堅決執行「提速降費」，石油石化企業和電力企業執行有關產品價格下調政策，有效降低全社

會運行成本約２０００億元。

