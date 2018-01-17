【本港樓市】新地：巴丙頓山開放示範單位，未來兩天開價下周發售

《經濟通通訊社１７日專訊》新地（０００１６）旗下西半山「巴丙頓山」今日開放示範單

位，新地副董事總經理雷霆表示，今次開放的示範單位是８樓Ａ座單位，該單位為兩房雙套連儲

物室，實用面積為７４２呎，將於未來兩天開價，開價後將開放公眾參觀，下周發售將不少於

３０伙。

新地代理總經理陳漢麟表示，今次推出單位集中以兩房為主，開價將參考區內如干德道附近

新盤。

另外，雷霆又指出，未來政府仍有不少優質地皮，將積極參與競投。（ｄｌ）

