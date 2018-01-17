《經濟通通訊社１７日專訊》新地（０００１６）旗下西半山「巴丙頓山」今日開放示範單
位，新地副董事總經理雷霆表示，今次開放的示範單位是８樓Ａ座單位，該單位為兩房雙套連儲
物室，實用面積為７４２呎，將於未來兩天開價，開價後將開放公眾參觀，下周發售將不少於
３０伙。
新地代理總經理陳漢麟表示，今次推出單位集中以兩房為主，開價將參考區內如干德道附近
新盤。
另外，雷霆又指出，未來政府仍有不少優質地皮，將積極參與競投。（ｄｌ）
17/01/2018 16:34
【本港樓市】新地：巴丙頓山開放示範單位，未來兩天開價下周發售
《經濟通通訊社１７日專訊》新地（０００１６）旗下西半山「巴丙頓山」今日開放示範單
位，新地副董事總經理雷霆表示，今次開放的示範單位是８樓Ａ座單位，該單位為兩房雙套連儲
物室，實用面積為７４２呎，將於未來兩天開價，開價後將開放公眾參觀，下周發售將不少於
３０伙。
新地代理總經理陳漢麟表示，今次推出單位集中以兩房為主，開價將參考區內如干德道附近
新盤。
另外，雷霆又指出，未來政府仍有不少優質地皮，將積極參與競投。（ｄｌ）
|生財有道17/01/2018
【史上新高】郭家耀：今趟牛市較2015大時代健康 升勢料持續
|生財有道17/01/2018
【史上新高】港股突破歷史高位 市盈率近15倍仍低於十年前
|中國故事17/01/2018
【青島直擊】走訪智能燈商Yeelight創辦人 打入小米Smart Home年收3億
|板塊分析17/01/2018
調控放寬 銷售瘋狂 內房股高處未算高
|剖析天下17/01/2018
歐元有力破1.3美元？
|剖析天下17/01/2018
撤逆周期因子 人幣或趨波動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰