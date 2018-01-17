《午市前瞻》港股升浪未止料午後收復失地，仍看好突破３２０００

《經濟通通訊社１７日專訊》隨著美股進入去年第四季業績期，昨日（１６日）重磅股花旗

等企業業績表現理想，美股於假期後復市一度衝破二萬六破頂，標指及納指亦創歷史高位，但三

大指數最終倒跌。美股破頂，港股夜期及ＡＤＲ昨日亦率先衝破三萬二，惟兩者破頂後轉升為跌

。港股今早未能延續昨日升勢，低開７９點，受昨日港股收市創歷史新高帶動下，半日出現不少

獲利回吐盤，一度最多跌２６２點，低見３１６４２點。在內銀股支撐下，跌幅一度收窄至僅６

點，但其後重磅內銀見頂回落，最終半日倒跌１８０點，報３１７２４。

半日總成交１０５７億元。滬指報３４３６點半日無升跌；國指報１２７４４點跌

４２點或０﹒３３％。



＊油價回落石油股遇沽壓，蒙牛連續兩日破頂＊



油價自三年高位回落，「三桶油」亦見沽壓，中海油（００８８３）跌２﹒５５％，報

１２﹒２２元。中石油（００８５７）跌２﹒０３％，報５﹒７８元。中石化（００３８６）跌

１﹒３８％，報６﹒４３元。

碧桂園（０２００７）公布配股及發可換股債券，料共淨集資２３３億元，半日急挫

６﹒４％，報１６﹒６４元，為表現最差藍籌。萬科（０２２０２）昨日破頂後回落，半日挫４

﹒７４％，報４０﹒２元，為表現最差國指股。潤地（０１１０９）軟１﹒３２％，報

２６﹒１５元。恆大（０３３３３）跌１﹒９７％，報２７﹒４元。

個別內需股繼續受捧，蒙牛（０２３１９）漲２﹒４４％，報２５﹒１５元，盤中高見

２５﹒４５元，連續兩日創歷史新高。旺旺（００１５１）軟０﹒１５％，報６﹒６９元。恆安

（０１０４４）跌０﹒５６％，報８０﹒１５元。



＊中資券商股領漲國指，建行工行破頂後回軟＊



Ａ股今日一度高見３４６５，創兩年新高，中資券商股全線落鑊，銀河證券（０６８８１）

升５﹒２％，報６﹒２６元。中信證券（０６０３０）漲４﹒４％，報１８﹒８４元。海通證券

（０６８３７）升３﹒１％，報１２﹒５４元。華泰六八八六（０６８８６）升２﹒４５％，報

１７﹒５８元，為首四隻升幅最大的國指成份股。

重磅股全線偏軟，港交所（００３８８）跌０﹒４２％，報２８７﹒２元。騰訊

（００７００）軟０﹒６３％，報４４１﹒４元。建行（００９３９）高見８﹒１８元破頂，半

日倒跌０﹒６％，報８﹒０８元。工行（０１３９８）則高見６﹒９４元破頂，半日軟

０﹒１５％，報６﹒８６元。匯控（００００５）無升跌，報８４﹒８元。



＊温傑：港股中期升浪未止，建行估值偏低上望９元＊



恆指昨日（１６日）以全日最高位３１９０４點收市，創下歷史收市高位後，今早走軟低見

３１６４２，光大新鴻基金融財富管理策略師溫傑對《經濟通通訊社》表示，美股昨晚從高位回

吐，開市後轉升為跌，影響港股今隨高位回落，但他不排除今日尾段能收復大部分失地。

他認為，現階段跌幅為投資者獲利回吐所致，不屬於大市調整，按恆指以往升浪估計，是次

升浪仍未止，中期升浪料長８至１２星期，加上Ａ股表現仍企穩除非外圍突現出現下跌，否則仍

看好港股走勢有機會突破３２０００點水平。

港交所近日走強，溫傑指該股近日已升不少，短炒目標價為２９０元，建議投資者可以先行

「減磅」於低位再買入。另外，內銀股今日亦逆市走強，其中溫傑看好建行，他指上年建行雖跑

輪工行及招行（０３９６８），但認為現時市場低估了建行頭三季業績，雖然年頭股價已升不少

，但認為現時估值仍低，料今年可上９元以上，建議未持股的投資者可於８﹒１元水平分注買入

。（ｔｔ、ｇｌ）

