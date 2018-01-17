摩根士丹利看好油價後市，料３年來首次收市企穩７０美元大關的倫敦布蘭特期油，第三季
可升至７５美元水平。
在石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及俄羅斯持續減產，以及全球經濟增長帶動油需求下，大摩
預料今年原油市場每日供不應求近２０萬桶。
美銀美林亦預料，今年供不應求的情況會增至每日４３萬桶，估計倫敦油今年平均價格為
６４美元，去年則是５６美元。
美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）發表報告指，對沖基金經理紛紛增持紐約期油的淨好
倉，是２００６年以來最高水平。《香港經濟日報》
17/01/2018 08:29
【油市博奕】大摩唱好布蘭特期油，料第三季見７５美元
摩根士丹利看好油價後市，料３年來首次收市企穩７０美元大關的倫敦布蘭特期油，第三季
可升至７５美元水平。
在石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及俄羅斯持續減產，以及全球經濟增長帶動油需求下，大摩
預料今年原油市場每日供不應求近２０萬桶。
美銀美林亦預料，今年供不應求的情況會增至每日４３萬桶，估計倫敦油今年平均價格為
６４美元，去年則是５６美元。
美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）發表報告指，對沖基金經理紛紛增持紐約期油的淨好
倉，是２００６年以來最高水平。《香港經濟日報》
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