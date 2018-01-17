【代幣狂熱】傳中國加強監管，比特幣現跌１６％

比特幣昨日（１６日）曾暴跌１９﹒５％，失守１﹒２萬美元關，創去年１２月初以來新低

１１１９９美元，最新跌１６％，報１１３４６﹒０９美元。

跌市相信與加強規管有關。彭博社報道，中國當局計劃屏蔽本地與海外虛擬貨幣平台，並針

對提供相關結算服務的個人和企業採取行動。歐盟監管部門昨亦警告，投資首次代幣發行

（ＩＣＯ）並沒保障，或會招致損失。《香港經濟日報》（ｚｚ）

