《經濟通通訊社１７日專訊》Ｚｉｏｎｃｏｍ（０８２８７）將於明日掛牌，在輝立暗盤交
易場收報０﹒４８５元，較招股價０﹒４３元高１２﹒８％。每手１萬股，不計手續費賺５５０
元。
在耀才暗盤新股交易中心，收報０﹒４８元，較招股價高１１﹒６％，每手不計手續費賺
５００元。（ｃｈ）
17/01/2018 18:57
【新股上市】Ｚｉｏｎｃｏｍ（８２８７）輝立暗盤收市升近１３％
《經濟通通訊社１７日專訊》Ｚｉｏｎｃｏｍ（０８２８７）將於明日掛牌，在輝立暗盤交
易場收報０﹒４８５元，較招股價０﹒４３元高１２﹒８％。每手１萬股，不計手續費賺５５０
元。
在耀才暗盤新股交易中心，收報０﹒４８元，較招股價高１１﹒６％，每手不計手續費賺
５００元。（ｃｈ）
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