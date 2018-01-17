【新股上市】Ｚｉｏｎｃｏｍ（８２８７）輝立暗盤收市升近１３％

《經濟通通訊社１７日專訊》Ｚｉｏｎｃｏｍ（０８２８７）將於明日掛牌，在輝立暗盤交

易場收報０﹒４８５元，較招股價０﹒４３元高１２﹒８％。每手１萬股，不計手續費賺５５０

元。

在耀才暗盤新股交易中心，收報０﹒４８元，較招股價高１１﹒６％，每手不計手續費賺

５００元。（ｃｈ）

