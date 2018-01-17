【夜期時段】即月期指最新報３１９６８點，升１３點，低水１５點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１９６１點，升６點，低水２２

點，最新報３１９６８點，升１３點，低水１５點，合約成交１１４５張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２８７８點，升６點，高水９點，最新報

１２８７６點，升４點，高水７點，合約成交５３５張。（ｃｈ）

