《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１９６１點，升６點，低水２２
點，最新報３１９６８點，升１３點，低水１５點，合約成交１１４５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２８７８點，升６點，高水９點，最新報
１２８７６點，升４點，高水７點，合約成交５３５張。（ｃｈ）
17/01/2018 17:46
【夜期時段】即月期指最新報３１９６８點，升１３點，低水１５點
《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報３１９６１點，升６點，低水２２
點，最新報３１９６８點，升１３點，低水１５點，合約成交１１４５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２８７８點，升６點，高水９點，最新報
１２８７６點，升４點，高水７點，合約成交５３５張。（ｃｈ）
|生財有道17/01/2018
【史上新高】郭家耀：今趟牛市較2015大時代健康 升勢料持續
|生財有道17/01/2018
【史上新高】港股突破歷史高位 市盈率近15倍仍低於十年前
|中國故事17/01/2018
【青島直擊】走訪智能燈商Yeelight創辦人 打入小米Smart Home年收3億
|板塊分析17/01/2018
調控放寬 銷售瘋狂 內房股高處未算高
|剖析天下17/01/2018
歐元有力破1.3美元？
|剖析天下17/01/2018
撤逆周期因子 人幣或趨波動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰