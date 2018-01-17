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17/01/2018 19:16

《再戰明天》中共中央委員會全體會議明展開，內地公布經濟增長

　　《經濟通通訊社１７日專訊》明晨，美國聯儲局公布經濟狀況褐皮書。明日，中共第十九屆
中央委員會第二次全體會議明展開。

＊聯儲局公布經濟狀況褐皮書＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨５：３０ａｍ，美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯
特以貨幣政策溝通為題發表演說。
　　４：００ａｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯和達拉斯聯儲總裁柯普朗參加一場關於
當前經濟形勢和貨幣政策的討論。
　　３：００ａｍ，美聯儲公布經濟狀況褐皮書。
　　５：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）發布一周全國石油報告（因周一（１５日）馬丁路
德金假日影響由周二推遲公布）。

＊中共第十九屆中央委員會第二次全體會議明展開＊

　　明日，中國共產黨第十九屆中央委員會第二次全體會議（至１９日）。
　　此外，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德、歐洲央行執委科爾與德國央行總裁魏德曼
在一個會議上發表講話。
　　菲律賓財政與社會經濟計劃部長和央行副總裁在一個全球基建論壇上發言。
　　韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定。

＊澳洲公布１２月失業率及就業人口變動＊

　　在數據方面，明晨５：００ａｍ，美國公布整體資本流動和長期資本流動。７：５０ａｍ，
日本公布一周外資投資日本債券和股票，及日本投資海外債券和股票的資金流向。
　　８：３０ａｍ，澳洲公布１２月失業率，料維持於５﹒４％；就業人口變動料由６﹒２萬降
至１﹒５萬；就業參與率料由６５﹒５％降至６５﹒４％。

＊內地公布第四季經濟增長及１２月零售銷售＊　
　
　　明午１２：３０ｐｍ，日本公布１１月工業生產和產能利用率。
　　３：００ｐｍ，中國公布第四季國內生產總值（經季節調整）季率料維持於１﹒７％。內地
第四季國內生產總值（年初至今）年率料由６﹒９％降至６﹒８％。第四季國內生產總值年率料
由６﹒８％降至６﹒７％。
　　內地１２月城鎮固定資產投資（年初至今）年率料由７﹒２％降至７﹒１％。１２月工業生
產（年初至今）年率料維持於６﹒６％。１２月工業生產年率料維持於６﹒１％。內地１２月零
售銷售（年初至今）年率料維持於１０﹒３％；零售銷售年率料維持於１０﹒２％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布１２月失業率（經季節調整），料維持於３％。

＊甘肅銀行首日掛牌＊

　　在本港，明日，甘肅銀行（０２１３９）首日掛牌。
　　中國飛機租賃（０１８４８）開股東特別大會。（ｈｏ）

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