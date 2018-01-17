【企業盈警】建泉國際（８３６５）料首季盈轉虧，蝕１７０萬元

《經濟通通訊社１７日專訊》建泉國際控股（０８３６５）發出盈警，預期截至２０１７年

１２月３１日止首季度將錄得虧損約１７０萬元，而去年同期則錄得溢利約２９０萬元。虧損主

要來自公司所處理企業融資顧問項目收入的入帳意外延遲，令收入減少。公司指收入入帳時間變

動為其企業融資顧問服務業務風險之一。

建泉國際控股預期，將於下月１４日公布截至去年底止三個月業績。（ｄｌ）

