【新股上市】甘肅銀行（０２１３９）輝立暗盤收市升２﹒６％

《經濟通通訊社１７日專訊》甘肅銀行（０２１３９）將於明日在主板掛牌，在輝立暗盤交

易場開報２﹒７元，較招股價２﹒６９元高出０﹒３７％，收報２﹒７６元，較招股價高

２﹒６％。每手１０００股，不計手續費賺７０元。

在耀才暗盤新股交易中心，收報２﹒７３元，較招股價高１﹒４９％，不計手續費，每手賺

４０元。（ｄｌ）

