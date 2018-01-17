《經濟通通訊社１７日專訊》甘肅銀行（０２１３９）將於明日在主板掛牌，在輝立暗盤交
易場開報２﹒７元，較招股價２﹒６９元高出０﹒３７％，收報２﹒７６元，較招股價高
２﹒６％。每手１０００股，不計手續費賺７０元。
在耀才暗盤新股交易中心，收報２﹒７３元，較招股價高１﹒４９％，不計手續費，每手賺
４０元。（ｄｌ）
17/01/2018 18:51
【新股上市】甘肅銀行（０２１３９）輝立暗盤收市升２﹒６％
《經濟通通訊社１７日專訊》甘肅銀行（０２１３９）將於明日在主板掛牌，在輝立暗盤交
易場開報２﹒７元，較招股價２﹒６９元高出０﹒３７％，收報２﹒７６元，較招股價高
２﹒６％。每手１０００股，不計手續費賺７０元。
在耀才暗盤新股交易中心，收報２﹒７３元，較招股價高１﹒４９％，不計手續費，每手賺
４０元。（ｄｌ）
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