【本港樓市】高力料今年物業市場續活躍，中港發展商競爭推高地價

《經濟通通訊社１７日專訊》高力國際發表２０１８年香港物業市場展望報告指出，預期今

年物業市場將會保持活躍，市場對經濟增長信心增強、負利率環境持續，加上來自中國的資金繼

續流入，將會支持香港物業市場持續增長。然而，其他外部因素例如利率上升及美國稅制改革將

會收緊本地市場的資金流動性，料今年經濟將維持增長勢頭，物業價格及租金將會繼續上揚。

報告對今年物業投資市場保持審慎樂觀態度。去年機構投資者在香港購入價值超過５４０億

美元的各種物業及地皮，使香港成為世界第二大城市房地產市場。展望今年，若利率不會過快上

漲，香港的投資市場仍然會保持強勁。

另一方面，中國資金的投資方向在２０１７年亦出現轉變，從第一季主力投資土地逐漸轉移

至已發展的分層及全幢寫字樓物業。報告預期，２０１８年由於本地及國內發展商均欲建立可持

續的土地儲備，兩者的競爭將會進一步推高土地價格。

另外，預料港島區寫字樓的租金將會受惠於有限的新供應及強勁的需求，中區的租金將會在

高位維持，在九龍區寫字樓市場，預料租金將會上升１－３％，整體市場交易量亦會隨著新供應

增加而變得活躍。

報告又指，去年香港的零售業終於走出寒冬，回暖復甦跡象明顯，預計這一趨勢將持續到今

年，零售業總銷貨價值將有望增長３－４％。（ｂｉ）

