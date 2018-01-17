《經濟通通訊社１７日專訊》金管局宣布，在機構債券發行計劃下，有關重開現有十年期政
府債券（發行編號１０ＧＢ２７０６）的十年期政府債券投標，已於今日舉行。
今日推出總值１２億港元的十年期政府債券，債券的投標申請總額達４６﹒１４億港元。投
標對發行額比例（即債券的投標申請總額對債券的發行總額的比例）為３﹒８４。平均接納價是
９３﹒７２，即以年率計的收益率為１﹒９９２厘。（ｂｉ）
17/01/2018 16:33
【本港經濟】金管局：１２億元十年期政府債券超購２﹒８４倍
《經濟通通訊社１７日專訊》金管局宣布，在機構債券發行計劃下，有關重開現有十年期政
府債券（發行編號１０ＧＢ２７０６）的十年期政府債券投標，已於今日舉行。
今日推出總值１２億港元的十年期政府債券，債券的投標申請總額達４６﹒１４億港元。投
標對發行額比例（即債券的投標申請總額對債券的發行總額的比例）為３﹒８４。平均接納價是
９３﹒７２，即以年率計的收益率為１﹒９９２厘。（ｂｉ）
|生財有道17/01/2018
【史上新高】郭家耀：今趟牛市較2015大時代健康 升勢料持續
|生財有道17/01/2018
【史上新高】港股突破歷史高位 市盈率近15倍仍低於十年前
|中國故事17/01/2018
【青島直擊】走訪智能燈商Yeelight創辦人 打入小米Smart Home年收3億
|板塊分析17/01/2018
調控放寬 銷售瘋狂 內房股高處未算高
|剖析天下17/01/2018
歐元有力破1.3美元？
|剖析天下17/01/2018
撤逆周期因子 人幣或趨波動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰