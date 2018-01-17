【本港經濟】金管局：１２億元十年期政府債券超購２﹒８４倍

《經濟通通訊社１７日專訊》金管局宣布，在機構債券發行計劃下，有關重開現有十年期政

府債券（發行編號１０ＧＢ２７０６）的十年期政府債券投標，已於今日舉行。

今日推出總值１２億港元的十年期政府債券，債券的投標申請總額達４６﹒１４億港元。投

標對發行額比例（即債券的投標申請總額對債券的發行總額的比例）為３﹒８４。平均接納價是

９３﹒７２，即以年率計的收益率為１﹒９９２厘。（ｂｉ）

