【本港經濟】政府委任范鴻齡及馬駿等五位金發局新成員

《經濟通通訊社１７日專訊》政府公布，委任五位金融發展局新成員，任期由２０１８年１

月１７日至２０１９年１月１６日，為期一年。

行政長官委任五位金發局新成員，包括范鴻齡、霍經麟、胡章宏博士、馬駿博士及黃元山，

他們會同時出任金發局轄下小組的成員。

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，是次獲委任的新成員均是金融服務業的專才，具備豐富

經驗。期待他們對金發局的工作作出貢獻，協助金發局進行策略性研究、提供建議、推動巿場發

展和培養人才。（ｂｉ）

