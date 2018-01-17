【史上新高】港股破頂，收３１９８３升７８點，成交１７８３億

《經濟通通訊社１７日專訊》美股昨日破頂後回落，港股夜期昨日亦曾衝破三萬二，惟很快

轉升為跌。外圍倒跌，港股今早低開７９點，由於出現不少獲利回吐盤，上午走勢相對偏弱。午

後人行宣布定向降準，內銀股僅個別發展，但隨著Ａ股於收市前倒升，除招行（０３９６８）外

，其他重磅內銀見反彈，加上港交所（００３８８）於尾市獲大量買盤湧入，騰訊

（００７００）破頂，帶動港股最多倒升，以全日高點收３１９６９漲７８點，衝破２００７年

１０月３０日高位３１９５８點，創出歷史新高，並再創出收市新高。

港股全日總成交１７８２﹒５５億元，較上日增加８﹒３％，創兩年半以來單日最高成交日

。

滬指報３４４４點升８點或０﹒２４％；國指報１２８６８點漲８１點或０﹒６４％。



＊人行實施定向降準農行升３％，希瑪三日累升逾兩倍＊



人行宣布普惠金融定向降準將於下周四（２５日）起全面實施，農行（０１２８８）上升２

﹒８７％，報４﹒３元創新高；建行（００９３９）窄幅升０﹒７４％，報８﹒１９元，盤中曾

破頂見８﹒２元；中行（０３９８８）上升１﹒６５％，報４﹒３１元；工行（０１３９８）上

升１﹒０２％，報６﹒９４元上市新高。招行（０３９６８）軟０﹒８３％，報３５﹒７元。

Ａ股今日曾創兩年新高，中資券商股全線落鑊，中信証券（０６０３０）上升８﹒１％，報

１９﹒５元；中國銀河（０６８８１）上升５﹒９％，報６﹒３元；海通證券（０６８３７）上

升４﹒４％，報１２﹒７元；華泰六八八六（０６８８６）上升３﹒１５％，報１７﹒７元，為

首四隻升幅最大的國指成分股。

希瑪眼科（０３３０９）今日走勢繼續強勁，於開市十分鐘已突破９元關，一度高見

９﹒９８元，最終急升３２﹒４％，報９﹒７３元，上市三日比上市價累升２﹒３６倍。



＊碧桂園萬科最差恆指國指股，蒙牛創新高表現冠藍籌＊



碧桂園（０２００７）宣布配股及發換股債，淨籌２３３億元，加上被摩通目標價至

２２﹒７元，今早最多挫超過７％，最終下跌５﹒５％，報１６﹒８元，為表現最差藍籌。

其他內房股亦見回吐，萬科（０２２０２）挫４﹒９８％，報４０﹒１元，為表現最差國指

成份股。潤地（０１１０９）軟０﹒５７％，報２６﹒３５元；恆大（０３３３３）跌

０﹒１８％，報２７﹒９元；中海外（００６８８）跌２﹒２３％，報２８﹒５５元。

消費股上日全線走強，今日表現則見分化，蒙牛（０２３１９）急升５﹒５％，報２５﹒９

元，為全日表現最好恆指成分股，盤中高見２６元兼破頂。旺旺（００１５１）升１﹒９４％，

報６﹒８３元。潤啤（００２９１）跌３﹒１３％，報３１元；達利食品（０３７９９）急升６

﹒８６％，報７﹒４８元，盤中見７﹒５４元上市新高。

油價自三年高位回落，「三桶油」見沽壓，中海油（００８８３）跌１﹒４４％，報

１２﹒３６元。中石油（００８５７）跌１﹒３６％，報５﹒８２元。中石化（００３８６）跌

１﹒２３％，報６﹒４４元。

重磅股方面，騰訊揚１﹒０８％，報４４９元為上市新高；港交所（００３８８）全日以最

高位收市，升２﹒５％，報２９５﹒６元，創逾兩年半高位；匯控（００００５）升０﹒３％，

報８５﹒０５元；友邦（０１２９９）軟０﹒４４％，報６８元；中移動（００９４１）跌

０﹒２５％，報７９﹒１５元。（ｔｔ、ａｌ）

