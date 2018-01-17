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即市新聞

17/01/2018 16:11

【史上新高】港股破頂，收３１９８３升７８點，成交１７８３億

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美股昨日破頂後回落，港股夜期昨日亦曾衝破三萬二，惟很快
轉升為跌。外圍倒跌，港股今早低開７９點，由於出現不少獲利回吐盤，上午走勢相對偏弱。午
後人行宣布定向降準，內銀股僅個別發展，但隨著Ａ股於收市前倒升，除招行（０３９６８）外
，其他重磅內銀見反彈，加上港交所（００３８８）於尾市獲大量買盤湧入，騰訊
（００７００）破頂，帶動港股最多倒升，以全日高點收３１９６９漲７８點，衝破２００７年
１０月３０日高位３１９５８點，創出歷史新高，並再創出收市新高。
　　港股全日總成交１７８２﹒５５億元，較上日增加８﹒３％，創兩年半以來單日最高成交日

　　滬指報３４４４點升８點或０﹒２４％；國指報１２８６８點漲８１點或０﹒６４％。

＊人行實施定向降準農行升３％，希瑪三日累升逾兩倍＊

　　人行宣布普惠金融定向降準將於下周四（２５日）起全面實施，農行（０１２８８）上升２
﹒８７％，報４﹒３元創新高；建行（００９３９）窄幅升０﹒７４％，報８﹒１９元，盤中曾
破頂見８﹒２元；中行（０３９８８）上升１﹒６５％，報４﹒３１元；工行（０１３９８）上
升１﹒０２％，報６﹒９４元上市新高。招行（０３９６８）軟０﹒８３％，報３５﹒７元。
　　Ａ股今日曾創兩年新高，中資券商股全線落鑊，中信証券（０６０３０）上升８﹒１％，報
１９﹒５元；中國銀河（０６８８１）上升５﹒９％，報６﹒３元；海通證券（０６８３７）上
升４﹒４％，報１２﹒７元；華泰六八八六（０６８８６）上升３﹒１５％，報１７﹒７元，為
首四隻升幅最大的國指成分股。
　　希瑪眼科（０３３０９）今日走勢繼續強勁，於開市十分鐘已突破９元關，一度高見
９﹒９８元，最終急升３２﹒４％，報９﹒７３元，上市三日比上市價累升２﹒３６倍。

＊碧桂園萬科最差恆指國指股，蒙牛創新高表現冠藍籌＊

　　碧桂園（０２００７）宣布配股及發換股債，淨籌２３３億元，加上被摩通目標價至
２２﹒７元，今早最多挫超過７％，最終下跌５﹒５％，報１６﹒８元，為表現最差藍籌。
　　其他內房股亦見回吐，萬科（０２２０２）挫４﹒９８％，報４０﹒１元，為表現最差國指
成份股。潤地（０１１０９）軟０﹒５７％，報２６﹒３５元；恆大（０３３３３）跌
０﹒１８％，報２７﹒９元；中海外（００６８８）跌２﹒２３％，報２８﹒５５元。
　　消費股上日全線走強，今日表現則見分化，蒙牛（０２３１９）急升５﹒５％，報２５﹒９
元，為全日表現最好恆指成分股，盤中高見２６元兼破頂。旺旺（００１５１）升１﹒９４％，
報６﹒８３元。潤啤（００２９１）跌３﹒１３％，報３１元；達利食品（０３７９９）急升６
﹒８６％，報７﹒４８元，盤中見７﹒５４元上市新高。
　　油價自三年高位回落，「三桶油」見沽壓，中海油（００８８３）跌１﹒４４％，報
１２﹒３６元。中石油（００８５７）跌１﹒３６％，報５﹒８２元。中石化（００３８６）跌
１﹒２３％，報６﹒４４元。
　　重磅股方面，騰訊揚１﹒０８％，報４４９元為上市新高；港交所（００３８８）全日以最
高位收市，升２﹒５％，報２９５﹒６元，創逾兩年半高位；匯控（００００５）升０﹒３％，
報８５﹒０５元；友邦（０１２９９）軟０﹒４４％，報６８元；中移動（００９４１）跌
０﹒２５％，報７９﹒１５元。（ｔｔ、ａｌ）

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