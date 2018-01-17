【香港政情】立法會通過在第六屆區議會增加２１個議席

《經濟通通訊社１７日專訊》立法會通過由２０２０年第六屆區議會任期開始，在１０個區

議會增加２１個民選議席，分別在元朗增加４席；觀塘和沙田各增加３席；在深水埗、葵青、屯

門及西貢各增加２席，及在九龍城、油尖旺及荃灣各增加１席。（ｃｗ）（ｚｚ）

