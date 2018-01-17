《經濟通通訊社１７日專訊》立法會通過由２０２０年第六屆區議會任期開始，在１０個區
議會增加２１個民選議席，分別在元朗增加４席；觀塘和沙田各增加３席；在深水埗、葵青、屯
門及西貢各增加２席，及在九龍城、油尖旺及荃灣各增加１席。（ｃｗ）（ｚｚ）
17/01/2018 17:52
【香港政情】立法會通過在第六屆區議會增加２１個議席
《經濟通通訊社１７日專訊》立法會通過由２０２０年第六屆區議會任期開始，在１０個區
議會增加２１個民選議席，分別在元朗增加４席；觀塘和沙田各增加３席；在深水埗、葵青、屯
門及西貢各增加２席，及在九龍城、油尖旺及荃灣各增加１席。（ｃｗ）（ｚｚ）
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