《經濟通通訊社１７日專訊》公民黨立法會議員陳淑莊表示，將會去信鐵路事宜小組委員會
主席田北辰，要求政府與港鐵盡快交代高鐵的營運詳情，並根據以落實的高鐵票價為基礎，向公
眾提供完整的營運資料。
她指，現時仍未清楚早前公布的票價屬哪一類型的座位，是特等、二等，還是商務座位，相
信有關資料會直接影響客量和高鐵的吸引力，因此綜合上述政府尚未解答的問題，望當局盡快交
代細節。（ｃｗ）（ｚｚ）
17/01/2018 17:18
【一地兩檢】陳淑莊去信鐵路事宜小組委員會要求政府提供營運詳情
《經濟通通訊社１７日專訊》公民黨立法會議員陳淑莊表示，將會去信鐵路事宜小組委員會
主席田北辰，要求政府與港鐵盡快交代高鐵的營運詳情，並根據以落實的高鐵票價為基礎，向公
眾提供完整的營運資料。
她指，現時仍未清楚早前公布的票價屬哪一類型的座位，是特等、二等，還是商務座位，相
信有關資料會直接影響客量和高鐵的吸引力，因此綜合上述政府尚未解答的問題，望當局盡快交
代細節。（ｃｗ）（ｚｚ）
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