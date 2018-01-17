【一地兩檢】陳淑莊去信鐵路事宜小組委員會要求政府提供營運詳情

《經濟通通訊社１７日專訊》公民黨立法會議員陳淑莊表示，將會去信鐵路事宜小組委員會

主席田北辰，要求政府與港鐵盡快交代高鐵的營運詳情，並根據以落實的高鐵票價為基礎，向公

眾提供完整的營運資料。

她指，現時仍未清楚早前公布的票價屬哪一類型的座位，是特等、二等，還是商務座位，相

信有關資料會直接影響客量和高鐵的吸引力，因此綜合上述政府尚未解答的問題，望當局盡快交

代細節。（ｃｗ）（ｚｚ）

