《經濟通通訊社１７日專訊》立法會今日審議增加俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款的擬
議決議案。有關罰款加幅為２５％，即由３２０元加至４００元。議案最終在席半數議員贊成，
獲得通過。新罰則將於６月起生效。（ｃｗ）（ｚｚ）
17/01/2018 16:05
【香港政情】立法會通過增加阻交通罪罰款至四百元的擬議決議案
《經濟通通訊社１７日專訊》立法會今日審議增加俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款的擬
議決議案。有關罰款加幅為２５％，即由３２０元加至４００元。議案最終在席半數議員贊成，
獲得通過。新罰則將於６月起生效。（ｃｗ）（ｚｚ）
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