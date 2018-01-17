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即市新聞

17/01/2018 17:05

《神州經脈》定向降準下周四實施，Ａ股成交破６０００億

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行預計普惠金融定向降準可於下周四（２５日）全面實
施，加上市場預期明日（１８日）下午３時公布的２０１７年中國ＧＤＰ數據將錄２０１０年來
年增速首次抬升，滬綜指續造好，收市升０﹒２４％，報３４４４﹒６７點，創去年１１月１３
日以來的收市新高；深成指收跌０﹒７３％，報１１３０３﹒９７點；創業板收１７４２﹒０３
點，升０﹒７２％。兩市全日成交較上日增近１４％並突破６０００億元（人民幣．下同），達
６０９９億元，其中有近７０％為早市交易。

＊公開市場今淨投放１０００億元＊

　　人行官方微博「央行微播」發文稱，目前有關金融統計工作正在抓緊進行，預計普惠金融定
向降準可於本月２５日全面實施。
　　人行去年９月３０日發布通知稱，決定自２０１８年起對普惠金融實施定向降準政策，但當
時並沒有明確具體時間。根據通知，對於普惠金融貸款餘額或增量佔比達１﹒５％的商業銀行，
可降準０﹒５個百分點；佔比達到１０％的銀行，可在第一檔基礎上再下調１個百分點。
　　人行今日進行２０００億元逆回購，單日淨投放１０００億元，銀行間市場流動性仍顯緊張
，長期限Ｓｈｉｂｏｒ（Ｓｈｉｂｏｒ）續向上。

＊去年央企負債率降０﹒４百分點＊

　　國務院國資委公布，２０１７年，央企實現利潤總額１４２３０﹒８億元，同比增
１５﹒２％，增速錄５年來最好水平；營業收入２６﹒４萬億元，同比增１３﹒３％。
　　２０１７年末，中央企業平均資產負債率６６﹒３％，同比下降０﹒４個百分點；９８家央
企中６２家資產負債率比上年下降，其中４０家企業降幅超過１個百分點。到２０２０年前，中
央企業的平均資產負債率要再下降２個百分點。
　　國資委總會計師沈瑩表示，國資委對有債轉股需求的中央企業進行的摸底顯示，約有３６家
企業具備債轉股業務需求，目前已有１７家央企簽訂債轉股的協議，框架協議達５０００億元。
　　此外，國資委在推動央企去產能過程中，不斷加大力度，目前為止鋼鐵去產能的工作已基本
完成。今年要繼續加大煤炭去產能工作的組織力度，２０１８年初步安排煤炭去產能指標要在
１０００萬噸以上，重點是要推動煤炭行業的重組整合力度。

＊繽果盒子、曹操專車等齊獲融資＊

　　多家內地企業獲市場融資。無人便利店「繽果盒子」宣布完成Ｂ輪融資，金額８０００萬美
元，由復星資本領投，普思資本以及啟明創投、紀源資本、Ｖｅｎｔｅｃｈ　Ｃｈｉｎａ等老股
東跟投。
　　由吉利集團戰略投資的新能源汽車共享出行平台－－曹操專車宣布，獲得多家海內外知名金
融機構投資的Ａ輪融資，總額共計１０億元。在該輪融資後，曹操專車估值已超過１００億元。
　　內地最大的房地產經紀公司鏈家旗下長租公寓平台－－自如宣布，獲得４０億元的Ａ輪融資
，由華平投資、紅杉資本、騰訊三家機構領投，華興新經濟基金、融創中國、泛大西洋投資、源
碼資本、海峽資產、新希望等機構跟投。

＊中保監擬３年防範化解重點風險＊

　　中保監發布「打贏保險業防範化解重大風險攻堅戰的總體方案」稱，雖然保險業風險總體可
控，但面臨的形勢依然十分嚴峻。將用３年時間做好保險業重點領域風險防範化解處置，堅決打
擊違法違規行為，加強薄弱環節監管制度建設，進一步加強保險業風險防控，嚴守不發生系統性
金融風險底線。
　　中保監指，一些重點領域和重點公司的風險逐步暴露，各類違法違規亂象叢生，特別是少數
問題公司風險、公司治理失效風險、資金運用風險、保險風險、資本不足風險、新型保險業務風
險、外部傳遞風險、群體性事件風險等重大風險因素不容忽視。
　　方案並明確攻堅戰的總體目標，共包含５個方面：一，系統性風險得到有效防控；二，保險
監管制度短板持續補齊；三，保險市場秩序明顯好轉；四，保險消費者滿意度普遍提高；五，保
險業服務實體經濟的能力顯著提升。

＊民航客運年增１３％，準點率降＊

　　國家民航局公布，２０１７年，航空旅客運輸量增長１３％至５﹒５２億人次；完成貨郵運
輸量７０５﹒８萬噸，同比增長５﹒７％；航班準點率下降５﹒０９個百分點至７１﹒６７％。
民航局預計，２０１８年春運民航將運輸旅客６５００萬人次，按年增長約１０％左右。
　　此外，民航局發布《國內投資民用航空業規定》，允許三大國有航空即中國國航、東方航空
、南方航空的國資持股比例降至５０％以下，但國資對三大航空仍必須保持為單一最大股東和實
際控股人。據該規定，將放寬三大航國有或國有控股要求，允許國有相對控股。
　　民航局還發布《民航旅客國內運輸服務管理規定（徵求意見稿）》，針對當前網際網路機票
銷售中出現「搭售」等不規範行為，明確承運人及銷售代理人禁止搭售行為。（ｊｙ）

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