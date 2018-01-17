《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１７日上海專電》據《中國冶金報》引述上期所相關負責人
報道，２０１８年上期所將優化現有品種合約和規則，包括優化線材期貨，優化螺紋鋼、熱軋捲
板期貨的限倉制度，推進鋼材期貨廠庫交割等。並研發黑色金屬系列新品種，包括推進不銹鋼期
貨研發工作，不斷完善不銹鋼期貨合約規則。強化與中國廢鋼鐵應用協會的合作，配合各方開展
工作，細化廢鋼鐵行業標準，深化廢鋼期貨可行性課題研究；與中國鋼鐵工業協會合作，有序推
進《冷軋薄板期貨可行性研究》課題開展。
17/01/2018 09:24
【駐滬專電】上期所：今年研發黑色金屬新品種，推進不銹鋼期貨
《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１７日上海專電》據《中國冶金報》引述上期所相關負責人
報道，２０１８年上期所將優化現有品種合約和規則，包括優化線材期貨，優化螺紋鋼、熱軋捲
板期貨的限倉制度，推進鋼材期貨廠庫交割等。並研發黑色金屬系列新品種，包括推進不銹鋼期
貨研發工作，不斷完善不銹鋼期貨合約規則。強化與中國廢鋼鐵應用協會的合作，配合各方開展
工作，細化廢鋼鐵行業標準，深化廢鋼期貨可行性課題研究；與中國鋼鐵工業協會合作，有序推
進《冷軋薄板期貨可行性研究》課題開展。
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