【加強監管】上交所：分類監管區塊鏈概念炒作，易見股份停牌冷卻

《經濟通通訊社駐滬記者王嘉寧１７日上海專電》上交所表示，經總體研判，「區塊鏈」技

術仍處於開發階段，尚難以形成穩定業務，概念炒作跡像比較明顯。對此交易所對相關概念股採

取停牌問詢、停牌冷卻、澄清說明等分類監管措施。主要涉及以下四類情況：

第一類，公司前期已披露開展區塊鏈業務，近幾日股價出現連續上漲，成為龍頭概念。典型

如易見股份（滬：６０００９３），股價連續四天漲停，累計漲幅達４６％。針對該情況，上交

所對公司股票實施停牌冷卻處理，並要求公司詳細披露公司區塊鏈業務開展情況，並充分提示風

險。

第二類，涉嫌主動「貼熱點」，自行發布公司業務範圍涉及區塊鏈，典型為遊久遊戲（６０

０６５２）、商贏環球（滬：６００１４６）。對此，上交所在監測到公司相關言論後，對公司

股票採取晨間緊急停牌，並向公司發出問詢函，要求公司詳細說明是否迎合市場熱點、相關行為

是否違規，並充分提示風險。同時，核查內幕交易。兩公司回复並複牌後，股價一家跌停，另一

家接近跌停。上交所後續還將對公司涉嫌違規行為採取紀律處分措施。

第三類，因業務與區塊鏈有某種聯繫，被市場歸為區塊鏈概念股，近期也有一定漲幅。包括

金證股份（滬：６００４４６）、信雅達（滬：６００５７１）、恆銀金融（滬：６０３１０６

）等。對此，上交所已要求公司統一發布澄清公告，重點是澄清公司業務與區塊鏈技術的並無直

接關聯，公司也尚未開展區塊鏈業務。１月１２日開始，此類公司股價已出現不同程度回落。１

月１５日，跌幅均超過４％。

第四類，屬於「區塊鏈」邊緣概念股，不涉及區塊鏈業務，但因主營業務涉及互聯網、軟件

等，股價也出現一定漲幅，但已趨於平穩。包括浙大網新（滬：６００７９７）、用友網絡（滬

：６００５８８）、恆生電子（滬：６００５７０）。對此類公司，上交所表示，保持密切關注

，並將結合股價後續走勢，視情況要求公司澄清。總體上，此類公司在本次「區塊鏈」概念炒作

中，漲幅未超過１０％。從１月１２日開始也出現小幅下跌。

上交所相關部門表示，後續將繼續密切關注股價走勢，做好持續監管工作。

