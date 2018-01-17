《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４３３５，較上個交易日升
３７點子，錄五連漲及２０１５年１２月１０日來最高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６６點子，報６﹒４３００，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４３６６。（ｊｙ）
17/01/2018 09:39
【聚焦人幣】中間價五連漲，人幣兌一美元即期開市升６６點子
《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒４３３５，較上個交易日升
３７點子，錄五連漲及２０１５年１２月１０日來最高。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６６點子，報６﹒４３００，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒４３６６。（ｊｙ）
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