【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升４１點子，報６﹒４３２５

《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４３２５，

較上個交易日４時３０分收盤價升４１點子。全日在６﹒４１９６至６﹒４４５０之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌６點子，報６﹒４３７５。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４３３５，較上個交易日升３７點子，錄五連漲及

２０１５年１２月１０日來最高。。（ｊｙ）

