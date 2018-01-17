《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４３２５，
較上個交易日４時３０分收盤價升４１點子。全日在６﹒４１９６至６﹒４４５０之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌６點子，報６﹒４３７５。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４３３５，較上個交易日升３７點子，錄五連漲及
２０１５年１２月１０日來最高。。（ｊｙ）
17/01/2018 16:35
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升４１點子，報６﹒４３２５
《經濟通通訊社１７日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４３２５，
較上個交易日４時３０分收盤價升４１點子。全日在６﹒４１９６至６﹒４４５０之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌６點子，報６﹒４３７５。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒４３３５，較上個交易日升３７點子，錄五連漲及
２０１５年１２月１０日來最高。。（ｊｙ）
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