《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作、９００億元１４天期逆回購操作，及１００億元６３天期逆回購操作。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放１０００億元，本周累計淨投放
４２００億元。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
17/01/2018 09:20
【人行放水】消息稱人行今進行二千億逆回購，淨投放１０００億
《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）
７天期逆回購操作、９００億元１４天期逆回購操作，及１００億元６３天期逆回購操作。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放１０００億元，本周累計淨投放
４２００億元。
人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）
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