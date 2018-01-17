【人行放水】消息稱人行今進行二千億逆回購，淨投放１０００億

《經濟通通訊社１７日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）

７天期逆回購操作、９００億元１４天期逆回購操作，及１００億元６３天期逆回購操作。

公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放１０００億元，本周累計淨投放

４２００億元。

人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）

