【人行放水】人行２０００億逆回購利率持平，淨投放１０００億

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行指，為對沖稅期及逆回購到期等因素的影響，維護銀

行體系流動性合理穩定，今日開展２０００億元（人民幣．下同）逆回購操作，包括１０００億

元７天期、９００億元１４天期，及１００億元６８天期，中標利率分別為２﹒５％、２﹒６５

％及２﹒９５％，全部與上次持平。

公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放１０００億元，本周累計淨投放４

２００億元。

人行上日（１６日）時隔一個半月重啟６３天期逆回購操作，並跟隨其他公開市場操作上調

利率５點子。（ｋｌ）

