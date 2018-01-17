【海航動向】海航投資預計去年扭虧賺最多２５００萬人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》海航投資（深：０００６１６）公布２０１７年度業績預告，

預期去年將轉虧為盈，淨利潤達１０００萬至２５００萬元（人民幣．下同），而２０１６年則

錄得虧損４﹒３５億元。

公司解釋，由於前期認購的中億城信投資合夥企業（有限合夥）之Ｂ類１﹒７億份有限合夥

份額退出而獲得投資收益，以及獲大連山東路項目退出收益等，故去年得以扭虧。（ｅｎ）

