《經濟通通訊社１７日專訊》海航投資（深：０００６１６）公布２０１７年度業績預告，
預期去年將轉虧為盈，淨利潤達１０００萬至２５００萬元（人民幣．下同），而２０１６年則
錄得虧損４﹒３５億元。
公司解釋，由於前期認購的中億城信投資合夥企業（有限合夥）之Ｂ類１﹒７億份有限合夥
份額退出而獲得投資收益，以及獲大連山東路項目退出收益等，故去年得以扭虧。（ｅｎ）
17/01/2018 19:07
【海航動向】海航投資預計去年扭虧賺最多２５００萬人幣
《經濟通通訊社１７日專訊》海航投資（深：０００６１６）公布２０１７年度業績預告，
預期去年將轉虧為盈，淨利潤達１０００萬至２５００萬元（人民幣．下同），而２０１６年則
錄得虧損４﹒３５億元。
公司解釋，由於前期認購的中億城信投資合夥企業（有限合夥）之Ｂ類１﹒７億份有限合夥
份額退出而獲得投資收益，以及獲大連山東路項目退出收益等，故去年得以扭虧。（ｅｎ）
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