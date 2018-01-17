《經濟通通訊社１７日專訊》深交所公告，因渤海金控（深：０００４１５）預計有重大事
項發生，經公司申請，該公司股票臨時停牌，待公司刊登相關公告後復牌。
此前，海航集團旗下海航控股（滬：６００２２１）、天海投資（滬：６００７５１）相繼
公告，擬籌劃重大事項停牌。（ｊｙ）
17/01/2018 09:47
【海航動向】「海航系」公司接二連三停牌，渤海金控料有重大事項
《經濟通通訊社１７日專訊》深交所公告，因渤海金控（深：０００４１５）預計有重大事
項發生，經公司申請，該公司股票臨時停牌，待公司刊登相關公告後復牌。
此前，海航集團旗下海航控股（滬：６００２２１）、天海投資（滬：６００７５１）相繼
公告，擬籌劃重大事項停牌。（ｊｙ）
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