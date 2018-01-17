《經濟通通訊社１７日專訊》今早臨時停牌的渤海金控（深：０００４１５）公告，接到控
股股東海航資本通知，海航資本正在籌劃涉及公司的重大事項。為保避免造成公司股價異常波動
，公司股票自今日開市起停牌，預計停牌時間不超過１０個交易日。
此前，海航集團旗下海航控股（滬：６００２２１）、天海投資（滬：６００７５１）相繼
公告，擬籌劃重大事項停牌。（ｊｙ）
17/01/2018 16:35
【海航動向】渤海金控：海航資本籌重大事項，擬停牌不逾１０日
《經濟通通訊社１７日專訊》今早臨時停牌的渤海金控（深：０００４１５）公告，接到控
股股東海航資本通知，海航資本正在籌劃涉及公司的重大事項。為保避免造成公司股價異常波動
，公司股票自今日開市起停牌，預計停牌時間不超過１０個交易日。
此前，海航集團旗下海航控股（滬：６００２２１）、天海投資（滬：６００７５１）相繼
公告，擬籌劃重大事項停牌。（ｊｙ）
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