《經濟通通訊社１７日專訊》甘肅銀行（０２１３９）公布招股結果，每股發售價２﹒６９
元，為招股價範圍（２﹒６１元至２﹒７７元）中間水平。
香港公開發售獲適度超額認購，獲認購合共約３﹒５７億Ｈ股，相當於初步可供認購
２﹒２１億股約１﹒６１倍。配售亦獲適度適度超額認購０﹒１７倍。
公開發售一手中籤率１００％。
所得款項淨額估計約為５７﹒４３億元。
股份將於明日（１８日）掛牌上市，Ｈ股每手買賣單位１０００股。（ｇｌ）
17/01/2018 09:18
【ＩＰＯ反應】甘肅銀行公開發售超購０﹒６１倍，一手必中
《經濟通通訊社１７日專訊》甘肅銀行（０２１３９）公布招股結果，每股發售價２﹒６９
元，為招股價範圍（２﹒６１元至２﹒７７元）中間水平。
香港公開發售獲適度超額認購，獲認購合共約３﹒５７億Ｈ股，相當於初步可供認購
２﹒２１億股約１﹒６１倍。配售亦獲適度適度超額認購０﹒１７倍。
公開發售一手中籤率１００％。
所得款項淨額估計約為５７﹒４３億元。
股份將於明日（１８日）掛牌上市，Ｈ股每手買賣單位１０００股。（ｇｌ）
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