【ＩＰＯ反應】甘肅銀行公開發售超購０﹒６１倍，一手必中

《經濟通通訊社１７日專訊》甘肅銀行（０２１３９）公布招股結果，每股發售價２﹒６９

元，為招股價範圍（２﹒６１元至２﹒７７元）中間水平。

香港公開發售獲適度超額認購，獲認購合共約３﹒５７億Ｈ股，相當於初步可供認購

２﹒２１億股約１﹒６１倍。配售亦獲適度適度超額認購０﹒１７倍。

公開發售一手中籤率１００％。

所得款項淨額估計約為５７﹒４３億元。

股份將於明日（１８日）掛牌上市，Ｈ股每手買賣單位１０００股。（ｇｌ）

