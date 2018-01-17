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即市新聞

17/01/2018 19:16

《日入而息》恒指創歷史新高，人行宣布定向降準，黃之鋒判囚３月

　　《今天重點》﹡港股收市前成功突破３１９５８歷史高位；港股突破歷史高位，市盈率近
　　　　　　　　　１５倍仍低於十年前；郭家耀稱今趟牛市較２０１５大時代健康，升勢料持
　　　　　　　　　續；港股破頂，收３１９８３升７８點，成交１７８３億
　　　　　　　　﹡人行宣布普惠金融定向降準１月２５日全面實施
　　　　　　　　﹡佔旺藐視法庭案，黃之鋒黃浩銘分別被判囚三個月及四個半月；高院拒絕黃
　　　　　　　　　之鋒黃浩銘申請暫緩執行刑期之申請，二人需即時還柙
　
　　《即日市況》﹡港股破頂，收３１９８３升７８點，成交１７８３億

　　《深滬股市》﹡定向降準將啟，滬綜指收升０﹒２％盤中創逾兩年高

　　《美元匯價》﹡英國加息壓力上升，英鎊將繼續走強；歐元最新報１﹒２２３１╱３４，日
　　　　　　　　　圓最新報１１０﹒７０╱７２

　　《公司業績》﹡沛富基金（０２８２１）宣布每股股息為１﹒７４美元

　　《公司資訊》﹡康宏（０１０１９）將就郭曉群入稟作出抗辯
　　　　　　　　﹡會德豐（０００２０）啟德項目本月推售１５０伙，料售價有望提升；黃光
　　　　　　　　　耀稱龍翔道地王發展低密度住宅，豪宅料升逾一成
　　　　　　　　﹡Ｒａｚｅｒ　Ｐｈｏｎｅ將支援Ｎｅｔｆｌｉｘ　ＨＤＲ影片播放
　　　　　　　　﹡中國天然氣（００９３１）今早停牌，待披露交易合作協議
　　　　　　　　﹡中國能源建設（０３９９６）附屬投得北京海澱區住宅用地，涉５５億元人
　　　　　　　　　民幣
　　　　　　　　﹡中糧肉食（０１６１０）訂立中央儲備豬肉購銷合同
　　　　　　　　﹡Ｚｉｏｎｃｏｍ（０８２８７）招股超購１４倍，一手中籤率四成
　　　　　　　　﹡甘肅銀行（０２１３９）公開發售超購０﹒６１倍，一手必中
　　　　　　　　﹡李小加稱阿里巴巴於美國上市，促使港交所（００３８８）檢討上市機制
　　　　　　　　﹡建發（０１９０８）向控股股東購內地多項物業資產，涉近５０億元人民幣
　　　　　　　　﹡英皇證券（００７１７）擬配售８億元債券，年利率５％
　　　　　　　　﹡創建集團（０１６０９）獲授予臨時豁免遵守公眾持股量規定
　　　　　　　　﹡渣打成立新業務部門投資於金融科技和其他初創企業
　　　　　　　　﹡華夏動漫（０１５６６）配發６２００萬元債券，年息６厘
　　　　　　　　﹡匯豐表示ＲＥＷＡＲＤ＋應用程式反映熱烈，去年信用卡交易量勝同業
　　　　　　　　﹡萬國國際（０３９３９）主席及執董出售４﹒５％股權，涉５６４０萬
　　　　　　　　﹡萬達酒店（００１６９）出售倫敦酒店，傳買家為富力（０２７７７）；據
　　　　　　　　　報就出售澳洲兩地產項目接近達成協議
　　　　　　　　﹡新地（０００１６）巴丙頓山開放示範單位，未來兩天開價下周發售
　　　　　　　　﹡移動互聯（０１４３９）陳衛偉辭任董事會主席，由陳宏才接替
　　　　　　　　﹡六福（００５９０）第三季港澳同店銷售僅升１％，較上季放緩
　　　　　　　　﹡國泰集團去年客量增加１﹒４％，載貨量增長１０﹒９％

　　《國企紅籌》﹡上電（０２７２７）與全資附屬遞交起訴狀，共要求賠償近１９億元人民幣
　　　　　　　　﹡中石化油服（０１０３３）增發新Ｈ股建議獲核准
　　　　　　　　﹡中信國際電訊（０１８８３）料增末期息，一定會爭取澳門５Ｇ頻譜
　　　　　　　　﹡中國太平（００９６６）去年中國附屬之保費收入升逾兩成
　　　　　　　　﹡太保（００２６０１）去年壽險收入增２６﹒７％
　　　　　　　　﹡上海電氣（０２７２７）融資租賃合同糾紛已被正式立案審理
　　　　　　　　﹡余海波辭任北青傳媒（０１０００）總裁一職
　　　　　　　　﹡鞍鋼（００３４７）預計２０１７年淨利潤同比升２﹒５倍

　　《神州民企》﹡心連心化肥（０１８６６）控股股東購１﹒１６８億元人民幣換股債
　　　　　　　　﹡吉利（００１７５）「曹操專車」完成１０億Ａ輪融資，估值已逾百億
　　　　　　　　﹡酷派（０２３６９）上海浦東銀行金融借款糾紛案獲法院撤回起訴
　　　　　　　　﹡京信通信（０２３４２）在全球開展５Ｇ新無線天線設備部署試驗

　　《中國要聞》﹡國資委表示去年９８家央企利潤首破１﹒４萬億增１５％；去年已完成央企
　　　　　　　　　化解鋼鐵過剩產能５９５萬噸；去年央企資產總額５４萬億，６５家超千億
　　　　　　　　　；去槓桿採取控制行業標準、財務槓桿等措施
　　　　　　　　﹡上海申通地鐵與銀聯、支付寶分別成立合資公司
　　　　　　　　﹡上海首拍內環內租賃住房用地
　　　　　　　　﹡上期所表示今年研發黑色金屬新品種，推進不銹鋼期貨
　　　　　　　　﹡工信部表示將開展聯合專項督查，推動稀土行業秩序整頓；工信部發布電解
　　　　　　　　　鋁企業產能置換通知
　　　　　　　　﹡阿里巴巴絲路總部落戶西安
　　　　　　　　﹡深圳去年ＧＤＰ料增８﹒８％，固定投資增２３﹒７％
　　　　　　　　﹡無人便利店「繽果盒子」完成８０００萬美元Ｂ輪融資
　　　　　　　　﹡中保監打響風險攻堅戰：加強股東審查，防範盲目併購
　　　　　　　　﹡報道指遼寧、山東計劃構建自由貿易港
　　　　　　　　﹡民航局表示２０１７年航空客運量增１３％，準點率下降
　　　　　　　　﹡國台辦表示去年兩岸貿易額１９９４億美元，創歷史新高
　　　　　　　　﹡樂視網據稱很快復牌，但未肯定是否兩周內
　　　　　　　　﹡人行２０００億逆回購利率持平，淨投放１０００億；人行表示普惠金融定
　　　　　　　　　向降準１月２５日全面實施；人行下周四實施定向降準，Ａ場銀行股午後上
　　　　　　　　　揚
　　　　　　　　﹡上交所表示分類監管區塊鏈概念炒作，易見股份停牌冷卻
　　　　　　　　﹡深交所表示強化區塊鏈概念炒作監管
　　　　　　　　﹡西班牙央行表示正考慮投資人民幣
　　　　　　　　﹡德商行料人行不會出手阻止人民幣升值
　　　　　　　　﹡「海航系」公司接二連三停牌，渤海金控料有重大事項；聚寶匯表示平台項
　　　　　　　　　目兌付正常，未發生過投資者資金損失
　　　　　　　　﹡螞蟻金融服務投資ＯｐｅｎＲｉｃｅ　２０％股權
　　　　　　　　﹡中國民航局將允許三大國有航空國資持股降至五成以下
　　　　　　　　﹡德國大眾去年汽車銷量增４﹒３％，受惠中國銷量增
　　　　　　　　﹡渤海金控表示海航資本籌重大事項，擬停牌不逾１０日
　　　　　　　　﹡財政部表示去年末全國地方債務餘額１６﹒４７萬億元
　　　　　　　　﹡長城汽車表示今年汽車行業增速將繼續放緩

　　《寶島快訊》﹡台股四連升收升０﹒２％，續創近２８年高

　　《其他消息》﹡立法會帳委會表示民政事務局稅務局未有效規管慈善機構；地政總署未監察
　　　　　　　　　機構建宿舍作牟利有失職之嫌；對區議會及轄下部門申報利益涉不當深表不
　　　　　　　　　滿
　　　　　　　　﹡立法會通過增加阻交通罪罰款至４００元的擬議決議案
　　　　　　　　﹡李家超稱對設立辱警罪持開放態度
　　　　　　　　﹡社民連表示黃浩銘等人行動沒損司法公義及法治
　　　　　　　　﹡陳帆稱屯門連接赤鱲角連接路最快明年上半年完成；現階段估算港珠澳大橋
　　　　　　　　　車流量無實質意義；陳帆稱不會設跨部門小組監管領展；各黨派促公開契諾
　　　　　　　　﹡湯家驊指「雙黃」判刑不算重，其餘被告獲緩刑恰當
　　　　　　　　﹡陳淑莊質疑高鐵被利用運軍火，陳帆稱設備按實況安排
　　　　　　　　﹡民建聯鄭泳舜今早報出戰九西，獲陳家強撐場
　　　　　　　　﹡民主派提交議案，要求鄭若驊３月前到立法會回應提問
　　　　　　　　﹡工黨表示房署邨外判清潔商交替中標情況嚴重，主要由三大家族控制
　　　　　　　　﹡佔旺藐視法庭案，黃之鋒黃浩銘分別被判囚三個月及四個半月；高院拒絕黃
　　　　　　　　　之鋒黃浩銘申請暫緩執行刑期之申請，二人需即時還柙
　　　　　　　　﹡積金局表示研究提取部分供款作首置用途，料下季交首期諮詢文件
　　　　　　　　﹡政府委任范鴻齡及馬駿等五位金發局新成員
　　　　　　　　﹡香港機場去年客運量按年升３﹒３％，貨運量升９﹒２％
　　　　　　　　﹡保險投訴局下季起提供免費調解服務，處理與索償無關之糾紛
　　　　　　　　﹡陳淑莊去信鐵路事宜小組委員會要求政府提供營運詳情
　　　　　　　　﹡立法會通過在第六屆區議會增加２１個議席
　　　　　　　　﹡金管局於認可機構吸收虧損能力相關建議，展開兩個月期諮詢；１２億元十
　　　　　　　　　年期政府債券超購２﹒８４倍
　　　　　　　　﹡安達臣道住宅地本周五截標，料每呎樓面地價７０００元
　　　　　　　　﹡深股通額度全日賣盤超買盤，流出３﹒５１億元；滬股通額度全日賣盤超買
　　　　　　　　　盤，流出２﹒９３億元
（ｚｚ）

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