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即市新聞

18/01/2018 08:02

《日出而作》道指升３２２點破頂，港夜期突破三萬二，油金上漲

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６１１５．６５　升　　３２２．７９點╱１．２５％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８０２．５６　升　　　２６．１４點╱０．９４％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７２９８．２８　升　　　７４．６０點╱１．０３％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７２５．４３　跌　　　３０．５０點╱０．３９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１８３．９６　跌　　　６２．３７點╱０．４７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４９３．９９　跌　　　１９．８３點╱０．３６％
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．３４，歐元兌美元１．２１８７
　
　　《最新資訊》﹡高盛上季６年來首虧損，美銀少賺４８％
　　　　　　　　﹡加拿大央行加息０﹒２５厘，預示將續步加息
　　　　　　　　﹡美國１２月工業生產增長０﹒９％，勝市場預期
　　　　　　　　﹡美國財政部：中國及日本去年１１月皆減持美債
　　　　　　　　﹡特朗普擬對中國竊取美國知識產權行為施以巨額處罰
　　　　　　　　﹡儲局官員料今年經濟增長強勁，惟對加息次數意見不一
　　　　　　　　﹡細價樓再熱，長沙灣悅雅１７３呎３３４萬元入場
　　　　　　　　﹡港府改劃１７３地涉１２０公頃，半數住宅
　　　　　　　　﹡油價微升美國原油庫存或再跌，金價四個月高位徘徊
　　　　　　　　﹡安永料今年庫房盈餘達１６００億元
　　　　　　　　﹡班農拒在眾議院會議上回應通俄門質詢
　　　　　　　　﹡道指首次收企兩萬六之上，十年期美債收益率升
　　　　　　　　﹡歐央行官員講話累歐元從３年高位回落，美元止４連跌
　　　　　　　　﹡瑞銀上望港所２９２元，摩通升騰訊目標，唱好內銀
　　　　　　　　﹡南北韓就冬奧１１項共識，統一旗幟共同進場
　　　　　　　　﹡信置（０００８３）：屯門市廣場續租成功率高達８成
　　　　　　　　﹡恆地（０００１２）斥近３億元收購土瓜灣舊樓
　　　　　　　　﹡創新電子（０８３４６）料中期盈轉虧，毛利降匯兌虧損
　　　　　　　　﹡先達國際物流（０６１２３）要約方沽出逾１１％股權，公眾持股量恢復，
　　　　　　　　　今復牌
　　　　　　　　﹡海隆控股（０１６２３）向阿曼石油提供自動化陸地鑽機服務
　　　　　　　　﹡新世界系拓口岸經濟帶，新平台促深港商貿流通
　
　　《國企紅籌》﹡港股破頂，北水驟增全面流入內銀騰訊（００７００），獨沽中行
　　　　　　　　　（０３９８８）
　　　　　　　　﹡工行（０１３９８）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首
　　　　　　　　﹡貴州茅台（６００５１９）為滬股通十大成交活躍股榜首
　
　　《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）相關人士斥近四億購九龍塘龍圃別墅１９伙
　　　　　　　　﹡華南城（０１６６８）擬配售票據，以發展項目及再融資

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