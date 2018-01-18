《日出而作》道指升３２２點破頂，港夜期突破三萬二，油金上漲

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１１５．６５ 升 ３２２．７９點╱１．２５％
標普５００ ２８０２．５６ 升 ２６．１４點╱０．９４％
納斯達克 ７２９８．２８ 升 ７４．６０點╱１．０３％
倫敦富時１００ ７７２５．４３ 跌 ３０．５０點╱０．３９％
法蘭克福ＤＡＸ １３１８３．９６ 跌 ６２．３７點╱０．４７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４９３．９９ 跌 １９．８３點╱０．３６％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．３４，歐元兌美元１．２１８７
《最新資訊》﹡高盛上季６年來首虧損，美銀少賺４８％
﹡加拿大央行加息０﹒２５厘，預示將續步加息
﹡美國１２月工業生產增長０﹒９％，勝市場預期
﹡美國財政部：中國及日本去年１１月皆減持美債
﹡特朗普擬對中國竊取美國知識產權行為施以巨額處罰
﹡儲局官員料今年經濟增長強勁，惟對加息次數意見不一
﹡細價樓再熱，長沙灣悅雅１７３呎３３４萬元入場
﹡港府改劃１７３地涉１２０公頃，半數住宅
﹡油價微升美國原油庫存或再跌，金價四個月高位徘徊
﹡安永料今年庫房盈餘達１６００億元
﹡班農拒在眾議院會議上回應通俄門質詢
﹡道指首次收企兩萬六之上，十年期美債收益率升
﹡歐央行官員講話累歐元從３年高位回落，美元止４連跌
﹡瑞銀上望港所２９２元，摩通升騰訊目標，唱好內銀
﹡南北韓就冬奧１１項共識，統一旗幟共同進場
﹡信置（０００８３）：屯門市廣場續租成功率高達８成
﹡恆地（０００１２）斥近３億元收購土瓜灣舊樓
﹡創新電子（０８３４６）料中期盈轉虧，毛利降匯兌虧損
﹡先達國際物流（０６１２３）要約方沽出逾１１％股權，公眾持股量恢復，
今復牌
﹡海隆控股（０１６２３）向阿曼石油提供自動化陸地鑽機服務
﹡新世界系拓口岸經濟帶，新平台促深港商貿流通
《國企紅籌》﹡港股破頂，北水驟增全面流入內銀騰訊（００７００），獨沽中行
（０３９８８）
﹡工行（０１３９８）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首
﹡貴州茅台（６００５１９）為滬股通十大成交活躍股榜首
《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）相關人士斥近四億購九龍塘龍圃別墅１９伙
﹡華南城（０１６６８）擬配售票據，以發展項目及再融資