《日出而作》道指升３２２點破頂，港夜期突破三萬二，油金上漲

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６１１５．６５ 升 ３２２．７９點╱１．２５％

標普５００ ２８０２．５６ 升 ２６．１４點╱０．９４％

納斯達克 ７２９８．２８ 升 ７４．６０點╱１．０３％

倫敦富時１００ ７７２５．４３ 跌 ３０．５０點╱０．３９％

法蘭克福ＤＡＸ １３１８３．９６ 跌 ６２．３７點╱０．４７％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４９３．９９ 跌 １９．８３點╱０．３６％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．３４，歐元兌美元１．２１８７



《最新資訊》﹡高盛上季６年來首虧損，美銀少賺４８％

﹡加拿大央行加息０﹒２５厘，預示將續步加息

﹡美國１２月工業生產增長０﹒９％，勝市場預期

﹡美國財政部：中國及日本去年１１月皆減持美債

﹡特朗普擬對中國竊取美國知識產權行為施以巨額處罰

﹡儲局官員料今年經濟增長強勁，惟對加息次數意見不一

﹡細價樓再熱，長沙灣悅雅１７３呎３３４萬元入場

﹡港府改劃１７３地涉１２０公頃，半數住宅

﹡油價微升美國原油庫存或再跌，金價四個月高位徘徊

﹡安永料今年庫房盈餘達１６００億元

﹡班農拒在眾議院會議上回應通俄門質詢

﹡道指首次收企兩萬六之上，十年期美債收益率升

﹡歐央行官員講話累歐元從３年高位回落，美元止４連跌

﹡瑞銀上望港所２９２元，摩通升騰訊目標，唱好內銀

﹡南北韓就冬奧１１項共識，統一旗幟共同進場

﹡信置（０００８３）：屯門市廣場續租成功率高達８成

﹡恆地（０００１２）斥近３億元收購土瓜灣舊樓

﹡創新電子（０８３４６）料中期盈轉虧，毛利降匯兌虧損

﹡先達國際物流（０６１２３）要約方沽出逾１１％股權，公眾持股量恢復，

今復牌

﹡海隆控股（０１６２３）向阿曼石油提供自動化陸地鑽機服務

﹡新世界系拓口岸經濟帶，新平台促深港商貿流通



《國企紅籌》﹡港股破頂，北水驟增全面流入內銀騰訊（００７００），獨沽中行

（０３９８８）

﹡工行（０１３９８）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首

﹡貴州茅台（６００５１９）為滬股通十大成交活躍股榜首



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）相關人士斥近四億購九龍塘龍圃別墅１９伙

﹡華南城（０１６６８）擬配售票據，以發展項目及再融資

