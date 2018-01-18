《華爾街內望》道指首次收企兩萬六之上，十年期美債收益率升

《經濟通通訊社１８日專訊》美國股市周三（１７日）向好，道指收市首次企穩２６０００

點之上，因投資者對利企業業績感到樂觀。

道指破頂，收升３２２點或１﹒３％，至２６１１５點；標普５００指數收漲２６點或

０﹒９％，至２８０２點；納指收升７４點或１％，至７２９８點。

波音急升４﹒７％，因公司宣布與汽車座椅行業龍頭Ａｄｉｅｎｔ籌組合資公司，生產航空

座椅。

ＩＢＭ收高２﹒９％，此前巴克萊將其評級上調兩個級至「增持」，並將目標價上調至１９

２美元。

銀行股表現反覆，高盛及美銀公布的業績令人失望，標普５００銀行股指數盤中一度下挫，

但收高０﹒６％。美銀跌０﹒２％，此前該行計入２９億美元一次性稅務開支後，令盈利減少近

半。高盛跌１﹒９％，因今次是公司６年來首次錄得季度虧損，因稅務相關支出及交易收入急降

。

福特汽車急挫７％，此前公司全年盈利表現遜預期，加上盈測令人失望。通用電氣下挫

４﹒７％，延續上日跌勢。

５年期及３０年期美債息差縮窄至１０年來最小的４３﹒７個基點，兩年期美債收益率觸及

９年高位，因預期美國聯儲局今年將繼續收緊貨幣政策。

１０年期美債收益率升至２﹒５６１％，上日收報２﹒５４４％。兩年期美債收益率報

２﹒０３９％，盤中觸及２００８年９月來最高的２﹒０４７％。（ｍｎ）

