《盤前攻略》港股破歷史新高引資金入市，３２２００點可期

《經濟通通訊社１８日專訊》港股昨日（１７日）早段表現反覆，惟最後以歷史新高收市。

港股昨日初段，市場均期望港股可以一舉衝破前歷史新高（３１９５８點），惟港股一度令市場

失望，最多跌２６２點低見３１６４２。不過由於騰訊（００７００）、港交所（００３８８）

以及內銀股發力支撐，港股在收市前五分鐘成功創史上新高，並在收市競價時段，上升７８點或

０﹒２５％，收報３１９８３點，以新歷史新高收市。昨日主板成交１７８２﹒５５億元，按日

升８﹒２８％，反映資金積極投入市場。



＊美股三指數創收市新高，港股ＡＤＲ收３２２２９＊



外圍造好，投資者憧憬藍籌業績佳，美國股市周三顯著上升，三大指數創下收市新高。道指

首次收市突破二萬六，升３２２點或１﹒２５％，報２６１１５點；標普５００指數升２６點或

０﹒９４％，報２８０２點；納指升７４點或１﹒０３％，報７２９８點。

港股夜期收３２１０９上升１５４點，高水１２６點。

港股ＡＤＲ升２４５點，報３２２２９點。港股ＡＤＲ預託證券造價，除了港交所，其他普

遍上揚，騰訊升０﹒８２％，折合港元報４５２﹒６６元。港交所跌０﹒１９％，折合港元報２

９５﹒０３元。匯控升２﹒２２％，折合港元報８６﹒９４元。

現時港股市盈率近１５倍，相比起２００７年港股於當年高位時，當時市盈率２４﹒２６倍

為低，因此預計港股後市仍有上升空間；從成交方面看，港股日均成交破千五億的日子，今個月

其實只得３日，因此現在判斷港股將會爆破實在言之尚早。現時港股突破歷史新高後，預料會引

來更多投資者入市，令港股氣氛變得熾熱，３２２００點可期，相信今星期仍有可觀升幅。

（ｆｆ）

