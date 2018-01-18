《經濟通通訊社１８日專訊》馬來西亞自動化產品及解決方案商檳傑科達（０１６６５）公
布招股結果，每股１元定價，為招股價範圍（０﹒９元至１﹒１元）中間價。香港公開發售認購
錄得超額認購，相當於可供認購的總數約８﹒６３倍。配售獲輕微超額認購。
香港公開發售一手中籤率１５％，認購２５手穩中１手。
股份將於明日（１９日）掛牌，每手買賣單位４０００股。（ｔｔ）
18/01/2018 10:36
【ＩＰＯ反應】檳傑科達超購８﹒６倍，一手中籤率１５％
《經濟通通訊社１８日專訊》馬來西亞自動化產品及解決方案商檳傑科達（０１６６５）公
布招股結果，每股１元定價，為招股價範圍（０﹒９元至１﹒１元）中間價。香港公開發售認購
錄得超額認購，相當於可供認購的總數約８﹒６３倍。配售獲輕微超額認購。
香港公開發售一手中籤率１５％，認購２５手穩中１手。
股份將於明日（１９日）掛牌，每手買賣單位４０００股。（ｔｔ）
|生財有道18/01/2018
【海外置業】日本做業主搞民宿 80萬有交易
|國際動態18/01/2018
憂監管升級 Bitcoin失守1萬美元
|生財有道17/01/2018
【史上新高】郭家耀：今趟牛市較2015大時代健康 升勢料持續
|生財有道17/01/2018
【史上新高】港股突破歷史高位 市盈率近15倍仍低於十年前
|中國故事17/01/2018
【青島直擊】走訪智能燈商Yeelight創辦人 打入小米Smart Home年收3億
|板塊分析17/01/2018
調控放寬 銷售瘋狂 內房股高處未算高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰