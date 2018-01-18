【ＩＰＯ反應】檳傑科達超購８﹒６倍，一手中籤率１５％

《經濟通通訊社１８日專訊》馬來西亞自動化產品及解決方案商檳傑科達（０１６６５）公

布招股結果，每股１元定價，為招股價範圍（０﹒９元至１﹒１元）中間價。香港公開發售認購

錄得超額認購，相當於可供認購的總數約８﹒６３倍。配售獲輕微超額認購。

香港公開發售一手中籤率１５％，認購２５手穩中１手。

股份將於明日（１９日）掛牌，每手買賣單位４０００股。（ｔｔ）

