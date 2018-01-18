【新股上市】迎宏（８５１３）暗盤開０﹒７５元，高招股價一成半

《經濟通通訊社１８日專訊》迎宏控股（０８５１３）明日掛牌，今日在輝立交易場開報

０﹒７５元，較招股價０﹒６５元高出１５﹒４％。現價報０﹒８１元，升２４﹒６２％，不計

手續費，每手４０００股賺６４０元。

該股於耀才暗盤中交易中心則現報０﹒８元，高招股價２３﹒１％。（ｔｔ）

