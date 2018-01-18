《經濟通通訊社１８日專訊》迎宏控股（０８５１３）明日掛牌，今日在輝立交易場開報
０﹒７５元，較招股價０﹒６５元高出１５﹒４％。現價報０﹒８１元，升２４﹒６２％，不計
手續費，每手４０００股賺６４０元。
該股於耀才暗盤中交易中心則現報０﹒８元，高招股價２３﹒１％。（ｔｔ）
18/01/2018 16:19
【新股上市】迎宏（８５１３）暗盤開０﹒７５元，高招股價一成半
《經濟通通訊社１８日專訊》迎宏控股（０８５１３）明日掛牌，今日在輝立交易場開報
０﹒７５元，較招股價０﹒６５元高出１５﹒４％。現價報０﹒８１元，升２４﹒６２％，不計
手續費，每手４０００股賺６４０元。
該股於耀才暗盤中交易中心則現報０﹒８元，高招股價２３﹒１％。（ｔｔ）
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