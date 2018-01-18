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即市新聞

18/01/2018 16:46

《盤後部署》重磅股屢破頂，回吐壓力增，港股短線有回落風險

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國進入業績期後，美股持續造好，即使藍籌股高盛及美國銀
行季績受稅改政策拖累而遜預期，但重磅工業股波音及ＩＢＭ表現造好，加上市場對其他美股季
績感到樂觀，道指昨日（１７日）收市首次企穩二萬六之上兼破頂，收升３２２點或１﹒３％，
至２６１１５點。
　　港股夜期昨日率先衝破三萬二關，收報３２１０９點，升１５４點，高水１２６點。港股今
早延續昨日破頂升勢高開１６５點，開市不久即衝高至３２２３３，連續兩日創歷史新高，但隨
著不少藍籌股從高位回吐，港股午後一度倒跌１１３點，全日低見３１８６９。不過，在內銀股
支撐下，加上中移動（００９４１）追落後反彈逾１％，帶動港股重拾升勢，最終全日升
１３８點，報３２１２１。全日總成交１９６３﹒４２億元，較昨日增加１０﹒１％。
　　國指則漲１﹒７６％或２２６點，報１３０９４點。滬指升０﹒８７％或３０點，報
３４７４點。

＊市場憧憬稅改可推動美企業績，美股有望續向好＊

　　美國日內將會公布上周新領失業救濟金人數，以及去年１２月新屋動工數量，前者預期為
２５萬人，低於前值的２６﹒１萬；後者則預期１２８萬間，略低於前值的１２９﹒７萬間。業
績方面，重磅股摩根士丹利及ＩＢＭ將於今日放榜，大摩早前已宣布，受稅改影響須在季內從遞
延所得稅資產，進行１４億美元減值，因而拖累盈利大幅收縮１２﹒５億美元，惟相關利淡消息
已被市場消化，料對美股走勢不會有太大影響。相反，若業績有驚喜，則有望支撐美股向上。
　　事實上，市場除憧憬美股季績會造好外，亦同時預期稅改會推升今年美國企業的業績表現，
加上對美國經濟表現相對樂觀，料美股會企穩二萬六關，繼而再進一步向上挑戰，變相有利港股
後市走勢。

＊中國去年經濟增長較預期佳，央企利潤續有改善＊

　　人行昨日宣布於下周四（２５日）實施普惠金融定向降準，市場預計新規可釋放７０００億
至８０００億元人民幣，以滿足農曆新年前急劇上升的流動性需求，有利Ａ股成交增加。Ａ股已
連續兩日創兩年新高，今日則高見３４７６，昨日滬深兩市成交達６０９９億元人民幣，較前日
急增近１４％，惟今日兩市成交則下跌近２１％，至４８４８﹒３億元人民幣。另外值得留意，
Ａ股將於今年６月正式入摩，反映將會有境外資金流入Ａ股，而去年Ａ股表現大幅落後，故Ａ股
今年表現可看高一線。
　　另外，中國今日公布２０１７年國內生產總值ＧＤＰ增長６﹒９％，較市場預期理想。國務
院國資委此前亦公布，去年央企實現利潤總額１﹒４２萬億元人民幣，增１５％，增速為５年來
最好水平。國企盈利表現向好，意味中資金融股仍具備向上突破的條件。

＊港股今年以來暫累升逾７％，惟整體升勢不全面＊

　　港股方面，大市總成交連日穩中上升，今日更突破１９００億元，創逾兩年半高。今日港股
通淨流入高達６１億元人民幣，較上日流入金額增加逾５２％，而內銀股則成為北水掃貨對象，
工行昨日淨買入逾９億元。事實上，港股今年以來已累升２２０２點或７﹒３６％，跑贏其他全
球主要股市。
　　儘管港股估值仍算吸引，預測市盈率僅１４﹒４倍，與２００７年高峰逾２４倍相差甚遠，
市場亦因此憧憬港股仍有上升空間。不過，港股成交仍未達２０１５年港股大時代逾２０００億
元成交，而現時整體升勢並不全面，升幅僅來自幾個重磅板塊，相關股份頻破頂，高位有相當大
的回吐壓力，加上考慮到港股暫累積不少升幅，短線再出現急升的機會較微，投資者應注意大市
出現調整，暫以１０天線（３１３６８點）作支持。（ｔｔ）

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