《經濟通通訊社１８日專訊》比特幣隔夜價格跌穿１００００美元，較去年１２月的紀錄高
點急挫逾５０％，顯示加密貨幣的流動性依然很差，兼且波動性極高。
ＣｏｉｎＤｅｓｋ的數據顯示，比特幣一度低見９２６０美元，較去年１２月１７日創下的
１９７８３﹒２１美元紀錄暴跌逾一半。比特幣現升１﹒５％至１１３１２﹒２４美元。
（ｍｎ）
18/01/2018 09:19
【代幣風暴】比特幣曾跌穿１萬美元關口，較歷史高位挫逾５成
《經濟通通訊社１８日專訊》比特幣隔夜價格跌穿１００００美元，較去年１２月的紀錄高
點急挫逾５０％，顯示加密貨幣的流動性依然很差，兼且波動性極高。
ＣｏｉｎＤｅｓｋ的數據顯示，比特幣一度低見９２６０美元，較去年１２月１７日創下的
１９７８３﹒２１美元紀錄暴跌逾一半。比特幣現升１﹒５％至１１３１２﹒２４美元。
（ｍｎ）
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