【代幣風暴】比特幣曾跌穿１萬美元關口，較歷史高位挫逾５成

《經濟通通訊社１８日專訊》比特幣隔夜價格跌穿１００００美元，較去年１２月的紀錄高

點急挫逾５０％，顯示加密貨幣的流動性依然很差，兼且波動性極高。

ＣｏｉｎＤｅｓｋ的數據顯示，比特幣一度低見９２６０美元，較去年１２月１７日創下的

１９７８３﹒２１美元紀錄暴跌逾一半。比特幣現升１﹒５％至１１３１２﹒２４美元。

（ｍｎ）

