《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普表示，俄羅斯一直在協助北韓逃避國際制裁，
削弱中國對於化解緊張局勢的努力，並彌補中國與北韓貿易轉冷而留下的缺口，從而導致平壤更
加接近有能力發射可到達美國的遠程導彈。
中俄兩國皆贊成聯合國安理會去年實施的對北韓的制裁，目前俄羅斯駐美國大使館沒有就特
朗普的言論發表評論。
過去特朗普曾表示，不排除與金正恩直接對話，但其後又反口。特朗普現又再稱自己願意坐
下來商談，但不確定這樣能否解決問題。（ｍｎ）
18/01/2018 09:25
【朝鮮危機】特朗普聲稱俄羅斯正協助北韓逃避制裁
《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普表示，俄羅斯一直在協助北韓逃避國際制裁，
削弱中國對於化解緊張局勢的努力，並彌補中國與北韓貿易轉冷而留下的缺口，從而導致平壤更
加接近有能力發射可到達美國的遠程導彈。
中俄兩國皆贊成聯合國安理會去年實施的對北韓的制裁，目前俄羅斯駐美國大使館沒有就特
朗普的言論發表評論。
過去特朗普曾表示，不排除與金正恩直接對話，但其後又反口。特朗普現又再稱自己願意坐
下來商談，但不確定這樣能否解決問題。（ｍｎ）
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