《異動股》摩通唱好內銀，工行、農行齊破頂，中行升２％兩年半高

《經濟通通訊社１８日專訊》摩通唱好內銀股，中行（０３９８８）現價上升１﹒８６％，

報４﹒３９元，創２０１５年７月以來新高；主動沽盤５８％；成交約３８７２萬股，涉資

１﹒７０億元。

工行（０１３９８）現升０﹒８６％，報７元，盤中高見７﹒０４元破頂；農行

（０１２８８）現升２﹒５６％報４﹒４１元，盤中高見４﹒４２元，亦創上市新高。

另外，市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作、７０

０億元１４天期逆回購操作，及１００億元６３天期逆回購操作。

公開市場今日有７００億元逆回購到期，即今日淨投放９００億元，本周累計淨投放５１０

０億元。

現時，恆生指數報３２１６５，上升１８２點或上升０﹒５７％，主板成交７０﹒８１億元

。



表列摩通予內銀的最新評級及目標價：



股份╱編號 目標價變動 評級變動

（港元）

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農行 （０１２８８） ４﹒００－＞ ４﹒４０ 維持中性

工行 （０１３９８） ７﹒００－＞ ８﹒００ 維持增持

招行 （０３９６８） ３８﹒００－＞ ４５﹒００ 維持增持

中行 （０３９８８） ５﹒３０－＞ ５﹒２０ 維持增持

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表列部分內銀股表現：



股份（編號） 現價（港元） 變幅

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建設銀行（００９３９） ８﹒３０元 上升１﹒３４％

中信銀行（００９９８） ５﹒８７元 上升１﹒５６％

農業銀行（０１２８８） ４﹒４１元 上升２﹒５６％

工商銀行（０１３９８） ７﹒００元 上升０﹒８６％

天津銀行（０１５７８） ５﹒６４元 下跌０﹒７０％

郵儲銀行（０１６５８） ４﹒６７元 上升１﹒３０％



重慶銀行（０１９６３） ６﹒６５元 上升０﹒１５％

民生銀行（０１９８８） ８﹒３７元 上升０﹒８４％

交通銀行（０３３２８） ６﹒４５元 上升１﹒２６％

徽商銀行（０３６９８） ４﹒１７元 下跌０﹒７１％

招商銀行（０３９６８） ３６﹒１５元 上升１﹒２６％

中國銀行（０３９８８） ４﹒３９元 上升１﹒８６％

光大銀行（０６８１８） ４﹒０５元 上升２﹒５３％

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（ａｌ）

