《異動股》希瑪眼科高見１９﹒９元，愛康（１７８９）跟升２２％

《經濟通通訊社１８日專訊》希瑪眼科（０３３０９）今早曾高見１９﹒９元，漲幅達１﹒

０５倍，不過闖２０元關未果後急回落，現升幅收窄至６４﹒４４％，報１６元；成交約１﹒２

４億股，涉資１７﹒５１億元。如以現價計，股價高招股價２﹒９元４﹒５倍，以最高位１９﹒

９元上市新高計，高招股價５﹒９倍，不計手續費，一手最多暫時可賺３４０００元！

另外，愛康醫療（０１７８９）現亦跟升２１﹒５９％，報３﹒８３元；成交約３４５８萬

股，涉資１﹒１７億元。暫時為升幅第二大個股。（ｆｆ）

