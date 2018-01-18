《經濟通通訊社１８日專訊》希瑪眼科（０３３０９）今早曾高見１９﹒９元，漲幅達１﹒
０５倍，不過闖２０元關未果後急回落，現升幅收窄至６４﹒４４％，報１６元；成交約１﹒２
４億股，涉資１７﹒５１億元。如以現價計，股價高招股價２﹒９元４﹒５倍，以最高位１９﹒
９元上市新高計，高招股價５﹒９倍，不計手續費，一手最多暫時可賺３４０００元！
另外，愛康醫療（０１７８９）現亦跟升２１﹒５９％，報３﹒８３元；成交約３４５８萬
股，涉資１﹒１７億元。暫時為升幅第二大個股。（ｆｆ）
18/01/2018 10:55
《異動股》希瑪眼科高見１９﹒９元，愛康（１７８９）跟升２２％
《經濟通通訊社１８日專訊》希瑪眼科（０３３０９）今早曾高見１９﹒９元，漲幅達１﹒
０５倍，不過闖２０元關未果後急回落，現升幅收窄至６４﹒４４％，報１６元；成交約１﹒２
４億股，涉資１７﹒５１億元。如以現價計，股價高招股價２﹒９元４﹒５倍，以最高位１９﹒
９元上市新高計，高招股價５﹒９倍，不計手續費，一手最多暫時可賺３４０００元！
另外，愛康醫療（０１７８９）現亦跟升２１﹒５９％，報３﹒８３元；成交約３４５８萬
股，涉資１﹒１７億元。暫時為升幅第二大個股。（ｆｆ）
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