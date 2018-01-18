【史上新高】海通國際：恒指短期或調整，但會上望三萬五千點

《經濟通通訊社１８日專訊》恆指衝破歷史高位，今早升至３２０００點以上。海通國際

（００６６５）財富管理投資策略董事梁冠業於記者會表示，恆指現時市盈率１２﹒８倍，稍高

於過去１０年平均的１２﹒５倍，但預料今年企業盈利增長約１０％，預計恆指可上望

３５０００點。不過，由於港股年初至今基本上日日升，短期有機會出現技術調整，可能跌一千

幾百點，但相信會維持大漲小回的局面，下半年波動性或會增加。

他又提到，２至３月份港股業績期可望令大市盈利預測有上調空間，而內地公布金融機構資

產管理新規定一旦落實，可能導致以萬億計的新資金透過「港股通」南下，成為北水最大新增源

頭。

他又認為，近月中國經濟數據維持穩定，相信中資企業盈利會受推動，而國指目前市盈率只

有８﹒４倍，料今年國指跑贏恆指，但未有為國指訂立目標價。

選股方面，他較看好本地銀行與地產股，包括中銀香港（０２３８８）及恆地

（０００１２）等，另外，亦看好內銀、內險、內需、ＴＭＴ及醫療服務板塊。

海通國際投資策略助理副總裁黃麗幗預期，輪證佔大市成交比例或由去年的１９％升至

２５％，個別日子有機會升至２００７年逾３５％水平。去年窩輪新發行量創歷史新高，達

７９４５隻，料今年發行量會再多１０％至１５％。今年最受歡迎的輪證仍然是騰訊

（００７００）及平保（０２３１８），港交所（００３８８）則成為近期新寵。（ｃｈ）

