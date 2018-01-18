【駐京專電】商務部：去年第四季度中國便利店景氣指數升至７１

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，商務部發布

２０１７年第四季度中國便利店景氣指數報告顯示，２０１７年季度便利店行業中景氣指數為

７１﹒２８，環比第三季度上升２﹒０３。體現出便利店行業從業者對２０１７年行業的發展始

終保持著較高信心。

未來便利店應在人才引進，內部培訓等方面加大力度，加強專業人才培養。

