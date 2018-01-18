《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院日前批復同意撤銷深圳經濟特區管
理線，商務部發言人高峰表示，管理線的撤銷有利於深圳一體化發展，便利香港居民赴粵投資。
商務部正在以粵港澳大灣區建設等為重點，推進內地同港澳地區合作。比如，商務部在研究，在
ＣＥＰＡ項下，對港澳進一步擴大開放，並在廣東先試，會同有關部門完成ＣＥＰＡ升級。推動
三地之間，特別是粵港澳大灣區內，貨物、資金、人員、信息等生產要素的自由流動。
18/01/2018 11:40
【駐京專電】商務部：研究ＣＥＰＡ項下對港澳擴大開放，廣東先試
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國務院日前批復同意撤銷深圳經濟特區管
理線，商務部發言人高峰表示，管理線的撤銷有利於深圳一體化發展，便利香港居民赴粵投資。
商務部正在以粵港澳大灣區建設等為重點，推進內地同港澳地區合作。比如，商務部在研究，在
ＣＥＰＡ項下，對港澳進一步擴大開放，並在廣東先試，會同有關部門完成ＣＥＰＡ升級。推動
三地之間，特別是粵港澳大灣區內，貨物、資金、人員、信息等生產要素的自由流動。
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