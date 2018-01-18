【駐京專電】寧吉喆：中國統計核算制度不會因地方真實性受到影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局局長寧吉喆表示，中國統計核

算制度不會因一些地方和單位的真實性受到影響。中國包括地方的統計數據質量不斷得到提高，

對於存在數據不實的地方統計局會核實、解決，以及修訂。

