【企業盈警】堡獅龍（５９２）料中期轉虧，蝕最少１０００萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》堡獅龍（００５９２）發盈警，預料截至去年１２月底止中期

業績轉盈為虧，錄得虧損介乎１０００萬至１５００萬元，２０１６年同期則錄溢利１７００萬

元。

公司表示，服裝零售市道持續疲弱及競爭激烈，加上外匯兌換波動，導致公司在香港及澳門

分類之零售，以及出口特許經營業務所產生之溢利下跌。（ｃｈ）

