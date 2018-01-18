《經濟通通訊社１８日專訊》堡獅龍（００５９２）發盈警，預料截至去年１２月底止中期
業績轉盈為虧，錄得虧損介乎１０００萬至１５００萬元，２０１６年同期則錄溢利１７００萬
元。
公司表示，服裝零售市道持續疲弱及競爭激烈，加上外匯兌換波動，導致公司在香港及澳門
分類之零售，以及出口特許經營業務所產生之溢利下跌。（ｃｈ）
18/01/2018 16:47
【企業盈警】堡獅龍（５９２）料中期轉虧，蝕最少１０００萬元
《經濟通通訊社１８日專訊》堡獅龍（００５９２）發盈警，預料截至去年１２月底止中期
業績轉盈為虧，錄得虧損介乎１０００萬至１５００萬元，２０１６年同期則錄溢利１７００萬
元。
公司表示，服裝零售市道持續疲弱及競爭激烈，加上外匯兌換波動，導致公司在香港及澳門
分類之零售，以及出口特許經營業務所產生之溢利下跌。（ｃｈ）
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