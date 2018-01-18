【夜期時段】即月期指最新報３２０５５點，跌６點，低水６６點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２０７５點，升１４點，低水

４６點，最新報３２０５５點，跌６點，低水６６點，合約成交１１８５張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３０６９點，無升跌，低水２５點，最新報

１３０５９點，跌１０點，低水３５點，合約成交９３５張。（ｄｌ）

