《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２０７５點，升１４點，低水
４６點，最新報３２０５５點，跌６點，低水６６點，合約成交１１８５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３０６９點，無升跌，低水２５點，最新報
１３０５９點，跌１０點，低水３５點，合約成交９３５張。（ｄｌ）
18/01/2018 17:42
【夜期時段】即月期指最新報３２０５５點，跌６點，低水６６點
《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報３２０７５點，升１４點，低水
４６點，最新報３２０５５點，跌６點，低水６６點，合約成交１１８５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１３０６９點，無升跌，低水２５點，最新報
１３０５９點，跌１０點，低水３５點，合約成交９３５張。（ｄｌ）
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