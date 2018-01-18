《經濟通通訊社１８日專訊》合和實業（０００５４）宣布，派發有條件特別現金中期息，
每股２元。
去年１２月２９日合和實業公布向深圳投控國際資本控股基建出售合和基建（００７３７）
約６６﹒６９％股權，總現金代價近９９億元。合和實業考慮派發特別息，集團指待出售事項完
成，派付方可作實。（ｅｌ）
18/01/2018 17:42
合和實業（０５４）就出售合和基建逾六成股權，派特別息２元
《經濟通通訊社１８日專訊》合和實業（０００５４）宣布，派發有條件特別現金中期息，
每股２元。
去年１２月２９日合和實業公布向深圳投控國際資本控股基建出售合和基建（００７３７）
約６６﹒６９％股權，總現金代價近９９億元。合和實業考慮派發特別息，集團指待出售事項完
成，派付方可作實。（ｅｌ）
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