合和實業（０５４）就出售合和基建逾六成股權，派特別息２元

《經濟通通訊社１８日專訊》合和實業（０００５４）宣布，派發有條件特別現金中期息，

每股２元。

去年１２月２９日合和實業公布向深圳投控國際資本控股基建出售合和基建（００７３７）

約６６﹒６９％股權，總現金代價近９９億元。合和實業考慮派發特別息，集團指待出售事項完

成，派付方可作實。（ｅｌ）

