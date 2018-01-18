【企業盈喜】東建國際（３２９）料年度綜合純利最多４８００萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》東建國際（００３２９）發盈喜，預期截至２０１７年１２月

底止年度，錄得綜合純利介乎４３００萬元至４８００萬元，而截至２０１６年１２月３１日止

年度則錄得綜合虧損淨額約４﹒５億元。

去年，集團就非上市可供出售投資錄得減值虧損及就出售從事非上市可供出售投資的附屬公

司錄得虧損合共約４﹒２２億元，而本年度未有錄得有關虧損。此外，出售保健及醫藥集團的收

益估計約為６３００萬元（包括解除出售集團應佔外匯儲備的影響），為本年度帶來已終止經營

業務的收益介乎４８００萬元至５２００萬元，而去年虧損則約為１２００萬元。

另外，本年度溢利主要來自葡萄酒買賣的表現改善，以及來自證券買賣及其他固定收益投資

的可觀收益（有關業務於去年尚未開始營運），惟被行政支出及財務費用上升所部分抵銷。本年

度葡萄酒買賣表現在改變經營策略後得以改善。營業額增至約５０００萬元，而去年則約為

２８０萬元；預期葡萄酒買賣的溢利將介乎３００萬元至５００萬元，而去年的虧損則約為８０

萬元。

此外，證券買賣及固定收益投資有助集團於本年度的經營表現轉虧為盈。於本年度，預期出

售按公平值計入損益之金融資產的已變現溢利將介乎８００萬元至１０００萬元，並錄得固定收

益投資的利息收入、安排及手續費收入介乎１８００萬元至２０００萬元。（ｊｎ）

