【企業盈喜】海通國際證券（６６５）料年度純利按年增長８０％

《經濟通通訊社１８日專訊》海通國際證券（００６６５）發盈喜，預期截至２０１７年

１２月３１日止年度的純利按年增長約８０％。主要是基於集團於企業融資、資產管理、財富管

理、固定收益、股本業務及投資業務的全面增長。

集團指，於２０１７財政年度期間，集團總資產規模保持平穩，盈利大幅增長主要是基於集

團推動內生型增長、業務所產生的協同效應及規模效應。（ｊｎ）

